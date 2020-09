Jourová v reakcii na Orbánov útok: Nikdy som Maďarom neubližovala

Brusel/Budapešť 30. septembra (TASR) - V demokracii nemôžu nikoho činy stáť nad kritikou, uviedla v rozhovore pre spravodajský server Politico podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v reakcii na útoky maďarského premiéra Viktora Orbána.



Orbán v utorok zaslal list predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, v ktorom oznámil, že pozastavuje spoluprácu s Jourovou a žiada jej okamžité odvolanie pre jej vyjadrenia, ktoré podľa neho urazili Maďarov.



Podpredsedníčka EK zdôraznila, že nechce reagovať na osobné útoky, avšak rozhodne odmieta tvrdenie, že by Maďarom kedykoľvek ubližovala.



"Práve naopak, hlboko si vážim Maďarov a ich rozhodnutia," dodala s poznámkou, že "to však neznamená, že by v prípade potreby nebolo možné na pôde EK či v členských krajinách kriticky sa vyjadrovať k činom vlád a volených zástupcov," konštatovala.



Věra Jourová v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel zverejnenom 25. septembra vyjadrila názor, že Orbán v Maďarsku buduje "chorú" demokraciu. Vyslovila obavy, že maďarská verejnosť si jedného dňa uvedomí, že predchádzajúce parlamentné voľby boli posledné, ktoré možno nazvať slobodnými.



"Orbánom presadzovaná demokracia nie je neliberálna, ale jednoducho chorá," povedala.



Podľa Orbána podpredsedníčka EK urazila "maďarských občanov Európskej únie" tým, že o nich tvrdí, že nie sú schopní vytvoriť si vlastný názor.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)