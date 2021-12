Jourová víta záväzok platformy WhatsApp bojovať proti dezinformáciám

Na archívnej snímke Nick Clegg. Foto: TASR/AP

Brusel 6. decembra (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová sa v pondelok stretla s podpredsedom pre globálne záležitosti a komunikáciu spoločnosti Meta Platforms / Facebook Nickom Cleggom. Cieľom ich stretnutia bolo prediskutovať ďalšie spoločné úsilie v boji proti dezinformáciám v online priestore.K pondelňajšiemu stretnutiu došlo po minulotýždňových výzvach eurokomisie na predĺženie programu monitorovania dezinformácií v súvislosti s koronavírusom o ďalších šesť mesiacov - do júna 2022. Jourová pri tejto príležitosti vyzvala, aby digitálne platformy zintenzívnili svoje úsilie pri riešení dezinformácií o ochorení COVID-19 a o vakcínach proti tomuto ochoreniu, a to vo všetkých jazykoch EÚ.EK žiada ďalšie digitálne platformy, aby sa pripojili ku Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií. A ako súčasť svojich usmernení na posilnenie kódexu požiadala poskytovateľov služieb súkromných správ, aby sa prihlásili ku kódexu "bez akéhokoľvek oslabenia šifrovania, ktoré tento typ služieb často využíva", s náležitým ohľadom na ochranu súkromia a práva na súkromný a rodinný život vrátane elektronickej komunikácie.Jourová preto v pondelok po stretnutí s Cleggom privítala jeho oznámenie o úmysle platformy WhatsApp podpísať kódex a označila to za "dôležitý úspech".opísala situáciu Jourová v správe pre médiá. Spresnila, že EK bude spolupracovať s platformou WhatsApp na určení záväzkov vhodných pre poskytovateľa súkromných správ, ktorá na ochranu používateľov využíva šifrovanie typu "end-to-end".Česká eurokomisárka dodala, že s Cleggom diskutovala aj o ďalších snahách bojovať proti dezinformáciám, a to aj dezinformáciám o vakcínach, a to vo všetkých jazykoch EÚ.vysvetlila Jourová.Podľa jej slov totiž sloboda prejavu neznamená slobodu dosahu a šírenia nenávisti v online prostredí.