Jourová: Výnimočný stav v Poľsku dokazuje závažnosť migračnej krízy

Na archívnej snímke Věra Jourová. Foto: TASR - Vladimír Benkov/MV SR

Brusel 31. augusta (TASR) - Plán Poľska na vyhlásenie výnimočného stavu v oblastiach blízko hraníc s Bieloruskom dokazuje, že súčasná migračná kríza je veľmi vážna, upozornila v utorok podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová. Informovala o tom tlačová agentúra PAP.Poľská vláda požiadala prezidenta krajiny, aby vyhlásil výnimočný stav vo východných pohraničných regiónoch, pretože Bielorusko sa pokúša o destabilizáciu Poľska pretláčaním migrantov cez hranicu.Jourová pre popredný spravodajský portál Wirtualna Polska povedala, že Poľsko sa vyhlo zavedeniu výnimočného stavu dokonca aj počas pandémie koronavírusu.Dodala, že rozhodnutie vyhlásiť výnimočný stav je "bezprecedentné".Bezprostredným dôvodom na tento krok je kríza spôsobená ťažkou situáciou 30 blízkovýchodných migrantov táboriacich posledné tri týždne na poľsko-bieloruskej hranici po tom, čo ich odmietli vpustiť do Poľska.Jourová však povedala, že ľudia uviaznutí na hranici sú v "tragickej situácii" a mala by sa im poskytnúť humanitárna pomoc. Zároveň pripustila, že situácia je "veľmi komplikovaná", a vyjadrila presvedčenie, že poľská vláda túto situáciu vyrieši.Podpredsedníčka eurokomisie dodala, že ľudia táboriaci na hranici sú "obeťami režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka", ktorý sa snaží pašovať ľudí do EÚ za peniaze.Takisto zdôraznila, že EÚ musí uchovať svoje hranice bezpečné, ale zároveň je povinná zaistiť bezpečie a humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí už hranicu prekročili.Vysokopostavený predstaviteľ EÚ novinárom v Bruseli v utorok povedal, že Lukašenko preváža migrantov z Iraku k hraniciam EÚ, pričom sa zameriava na Litvu a Poľsko. Migrantov využíva vo svojej hybridnej vojne proti EÚ.O záležitosti budú tento týždeň na stretnutí diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ, uviedol tiež predstaviteľ. Doplnil, že nemožno vylúčiť ani ďalšie sankcie proti Minsku.Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski v utorok už skôr vysvetlil, že obmedzenia v rámci výnimočného stavu postihnú miestnych obyvateľov len v malej miere, ale zabránia vstupu ostatných ľudí do chránenej oblasti.Upozornil, že tam nebudú "žiadne výlety, podujatia ani demonštrácie".