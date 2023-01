Jourová vyzvala na podporu nezávislých ruských novinárov

Tallinn/Londýn 28. januára (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v piatok počas návštevy estónskeho hlavného mesta Tallinn vyzvala na podporu nezávislých ruských novinárov, aby mohli pracovať bez cenzúry Kremľa. Informovala o tom spravodajská stanica BBC News.



Jourová vysvetlila, že projekt Rádia Slobodné Rusko, ktorý predstavila, neznamená vytvorenie úplne nového rádia. Objasnila, že teraz sú úplne iné časy ako na začiatku studenej vojny, keď vzniklo Rádio Slobodná Európa. Uviedla, že chce podporiť už aktívnych ruských novinárov, aby mohli produkovať viac obsahu a šíriť ho vo väčšom rozsahu.



Zdôvodnila, že teraz nastala pre realizáciu tohto projektu jedinečná príležitosť, keďže mnoho nezávislých ruských novinárov bolo donútených odísť z Ruska a pôsobia v exile.



"Centrá ruských novinárov a aktivistov sú teraz v EÚ," skonštatovala a vyzvala vytvoriť im podmienky, aby "mohli pracovať a rozprávať o EÚ, ktorú vidia a zažívajú, ruskému publiku". Podľa Jourovej to nie je len morálna povinnosť EÚ, lebo "je to aj v našom vlastnom záujme".



Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu privítal Jourovej iniciatívu, za ktorej cieľ označil zastavenie ruskej propagandy.



"Vojna Ruska na Ukrajine je vojnou proti demokracii a západným hodnotám," povedal Reinsalu a dodal, že Estónsko podporuje iniciatívy, ktoré dávajú hlas príslušníkom ruskej opozície podporujúcim demokratické princípy.



Obaja predstavitelia sa zhodli, že Rusko sa za svoju agresiu na Ukrajine musí zodpovedať a musí byť v tejto veci zriadený osobitný medzinárodný súdny tribunál.



Podľa Jourovej "Rusko ohrozuje nielen nezávislosť Ukrajiny, ale aj medzinárodný poriadok založený na pravidlách a bezpečnosť v Európe po skončení studenej vojny".



Kremeľ sa podľa nej rozhodol zaútočiť "na všetko, za čo krajiny strednej a východnej Európy bojovali len pred jednou generáciou - mier, demokraciu a právny štát".



Reinsalu aj Jourová vo svojich úvodných prejavoch na seminári a diskusii o hodnotách Európy počas vojny pripomenuli aj Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.



"Je povinnosťou ľudstva bojovať za to, aby sa predišlo všetkým zločinom proti ľudskosti," povedal Reinsalu a vyzval ostatné krajiny, aby uznali zločiny na Ukrajine za genocídu.