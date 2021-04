Jourová: Zeman svojimi slovami o Vrběticiach zneistil spojencov

Brusel 26. apríla (TASR) – Český prezident Miloš Zeman svojím nedeľňajším prejavom, ktorý bol venovaný kauze okolo výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach, zneistil spojencov v EÚ a NATO. Českému Deníku N to povedala podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová.



„Prejav pána prezidenta nepochybne neuľahčil situáciu českej diplomacie voči spojencom," uviedla Jourová s tým, že Zeman zároveň nahral ruskej propagande. Ako priblížila, „v takýchto situáciách sa očakáva, že z krajiny, ktorá žiada o podporu, bude zaznievať istota postoja".



„Všetci tí, ktorí so spojencami v NATO a v Európe rokujú, budú možno musieť znova vysvetliť, o čo v tej kauze ide a potvrdiť, že české bezpečnostné zložky majú dostatok dôkazov a dôvodov pre diplomatickú akciu proti Ruskej federácii," zhrnula.



Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie zo soboty 17. apríla, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Zeman v mimoriadnom prejave okrem iného povedal, že česká tajná služba nepredložila jasné dôkazy, že ruskí agenti vo Vrběticiach skutočne boli. Podľa vlastných slov berie vážne pôvodnú vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej bola za tragédiou nesprávna manipulácia s muníciou, i novú verziu o zodpovednosti ruských spravodajských dôstojníkov.



Česká strana dala Moskve navyše ultimátum s výzvou, aby do uplynulého štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala. Následne česká vláda rozhodla o ďalšom znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do 31. mája zníži na zhodne sedem diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov.