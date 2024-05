Jourová:Mediálna platforma Voice of Europe bude na sankčnom zozname EÚ

Praha 5. mája (TASR) - Na novom sankčnom zozname Európskej únie voči Rusku bude aj mediálna platforma Voice of Europe, povedala v nedeľu v relácii Českej televízie (ČT) Otázky Václava Moravce česká eurokomisárka Věra Jourová. Česko chce na tento zoznam dostať aj ukrajinského proruského politika a podnikateľa Arťoma Marčevského, ktorého česká vláda zaradila na národný sankčný zoznam. TASR správu prevzala z webového portálu Novinky.cz.



Marčevskij sa podľa českej vlády a spravodajských služieb spolu s ďalším ukrajinským proruským politikom Viktorom Medvedčukom prostredníctvom Voice of Europe snažili ovplyvňovať európskych politikov a niektorým z nich odovzdávať peniaze.



Marčevskij bol na český sankčný zoznam zaradený koncom marca, odvtedy sa zdržiava na Slovensku. Podnikateľ využíval dočasnú ochranu, ktorú získal ako "utečenec" z Ukrajiny v prvej polovici roku 2022 od českého ministerstva vnútra.



Európska únia túto platformu nepovažuje za médium, ale za nástroj "putinovskej propagandy", uviedla Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť. České tajné služby tvrdia, že platforma sa snažila ovplyvniť nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu.



Na nový sankčný zoznam EÚ podľa Jourovej pribudne 67 osôb a 23 organizácií. Potvrdila, že opatrenia sa okrem iného budú týkať dovozu ruského skvapalneného plynu do Európy.



Mediálnej platforme Voice of Europe v minulosti poskytli rozhovory aj niekdajší poprední českí politici, napríklad bývalý prezident Václav Klaus, bývalý minister zahraničných vecí Cyril Svoboda alebo bývalý premiér Jiří Paroubek. Politici dnes tvrdia, že netušili, že hovorili s nástrojom ruskej propagandy.