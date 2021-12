Jourová:Treba uviesť návrhy občanov v rámci CoFoE do debát s politikmi

Brusel 17. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) začína prinášať prvé konkrétne zhrnutia návrhov občanov a inštitúcie EÚ to pozorne sledujú. Uviedla to v rozhovore pre TASR podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Česká eurokomisárka pripomenula, že vďaka konferencii bude možné dozvedieť sa, ako si ľudia predstavujú ďalší vývoj Únie. Vyjadrujú sa k témam, ako je spravodlivosť a bezpečnosť, chcú tiež silnejšiu EÚ vo svete a zodpovednejší prístup ku klimatickým zmenám.



"Teraz sa to konkretizuje. Mám na stole 39 návrhov odporúčaní druhého občianskeho panelu zo zasadnutia vo Florencii," uviedla Jourová, ktorá je šéfkou pracovnej skupiny CoFoE pre ľudské práva a demokraciu.



Záverečná časť druhého občianskeho panelu, ktorá sa konala 11. - 12. decembra vo Florencii, vyprodukovala 20-stránkový dokument s 39 odporúčaniami v rôznych sekciách. Tými sa budú ďalej zaoberať politici na národnej a európskej úrovni.



"Mojou povinnosťou ako šéfky pracovnej skupiny je všetky tie návrhy občanov vziať a zakomponovať do debát s europoslancami, poslancami národných parlamentov a predstaviteľmi rôznych inštitúcií," vysvetlila.



Na zasadnutí vo Florencii osobne nebola, lebo podľa jej slov malo byť čisto o zbere názorov občanov bez vplyvu "papalášov". Ako šéfka pracovnej skupiny však už ďalšie debaty musí moderovať.



Po zbežnom preštudovaní návrhov zasadnutia vo Florencii súhlasí napríklad s nápadmi na dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti zo strany inštitúcií a politikov a chápe tiež snahy o premenovanie niektorých euroinštitúcií a používaných výrazov. "Používame často skratky, o ktorých nikto nevie, o čom je reč," poznamenala.



Jourová uviedla, že sa bude snažiť väčšinu z tých návrhov modelovať tak, aby sa dali aj uskutočniť. Nechce, aby to dopadlo ako v povestnom britskom seriáli "Áno, pán minister", kde často zaznel výrok: "Výborný nápad! Škoda, že sa to nedá zrealizovať".



Upozornila, že svoju úlohu v CoFoE vníma ako trojakú. Na jednej strane spolu s Dubravkou Šuicovou a Marošom Šefčovičom zastupuje Európsku komisiu na plenárnom zasadnutí CoFoE. Potom v rámci pracovnej skupiny, ktorú vedie, musí vystupovať ako nestranná moderátorka diskusií občanov. A do tretice bude vo funkcii eurokomisárky všetky názory, ktoré chcú občania pretaviť do spoločnej legislatívy, obhajovať a presadzovať v Európskej komisii, ktorá predkladá všetky návrhy nových európskych zákonov a predpisov.



"V rámci diskusií dozerám na to, aby nikto nebol zahriaknutý, aby všetci dostali možnosť sa vyjadriť a všetky názory boli vypočuté. Tu na rozdiel od uzavretých sociálnych bublín na Facebooku máme naozaj širokú debatu," opísala Jourová svoje doterajšie skúsenosti s občianskymi diskusiami v rámci CoFoE. Upozornila, že dozrie na to, aby všetci v eurokomisii brali veľmi vážne návrhy a želania občanov. "Samozrejme, že nie všetko, čo z konferencie príde, bude uskutočniteľné v nejakom krátkom čase. Zvlášť, ak pôjde o veci, ktoré by si vyžadovali zmenu základných zmlúv o EÚ," zhodnotila situáciu.