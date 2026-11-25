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Jørgensen: EÚ odmieta návrat k ruským energiám aj v prípade mieru
Jeho vyjadrenia poukazujú na rozdielny prístup Bruselu a Washingtonu k budúcim energetickým vzťahom s Moskvou.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) - Európska únia sa bez ohľadu na výsledok mierových rokovaní o vojne na Ukrajine nevráti k dovozu ruských energií. Uviedol to eurokomisár pre energetiku Dan Jørgensen v rozhovore pre televíziu Euronews. Rusko označil za nepriateľa Európy a zdôraznil, že Únia mu nedôveruje, informuje TASR.
„Ak to bude závisieť odo mňa, už nikdy nebudeme z Ruska dovážať ani jedinú molekulu (plynu). Rusku nedôverujeme,“ povedal Jørgensen.
Jeho vyjadrenia poukazujú na rozdielny prístup Bruselu a Washingtonu k budúcim energetickým vzťahom s Moskvou. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý mesiac zmiernila obmedzenia na ruskú naftu a naznačila, že v prípade mierovej dohody na Ukrajine by mohla podporiť návrat Ruska na globálny energetický trh. Washington podľa medializovaných informácií pripustil aj možnosť obnovenia dodávok ruských energií do Európy.
Eurokomisár však zdôraznil, že prípadná dohoda medzi USA a Ruskom nemôže zmeniť legislatívu EÚ. O energetických pravidlách rozhodujú inštitúcie Únie, ktoré podľa jeho slov chcú zabezpečiť, aby euroblok už nikdy nebol závislý od ruského plynu.
Brusel namiesto sankcií, ktoré by po skončení vojny mohli byť zrušené, prijal legislatívu na postupné a trvalé ukončenie dovozu ruského plynu. Jørgensen upozornil, že zákaz je pevnejším nástrojom než sankcie, ktoré sa musia pravidelne obnovovať. Podiel ruského plynu na dovoze EÚ už klesol zo 45 na približne desať percent a Únia očakáva úplné ukončenie dovozu na budúci rok.
Jørgensen zároveň varoval pred náročnou zimou. „Čaká nás zima, ktorá bude z hľadiska cien pohonných hmôt pomerne náročná, pretože benzín, nafta a plyn budú drahšie,“ poznamenal.
Eurokomisár odmietol výzvy na zavedenie jednotnej celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov energetických spoločností a uviedol, že rozhodnutie by malo zostať na členských štátoch. Takúto daň navrhlo zvážiť šesť krajín EÚ – Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Európska komisia namiesto toho presadzuje znižovanie daní z elektriny, ktoré podľa nej odrádzajú spotrebiteľov od prechodu na iné zdroje energie.
„Ak to bude závisieť odo mňa, už nikdy nebudeme z Ruska dovážať ani jedinú molekulu (plynu). Rusku nedôverujeme,“ povedal Jørgensen.
Jeho vyjadrenia poukazujú na rozdielny prístup Bruselu a Washingtonu k budúcim energetickým vzťahom s Moskvou. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý mesiac zmiernila obmedzenia na ruskú naftu a naznačila, že v prípade mierovej dohody na Ukrajine by mohla podporiť návrat Ruska na globálny energetický trh. Washington podľa medializovaných informácií pripustil aj možnosť obnovenia dodávok ruských energií do Európy.
Eurokomisár však zdôraznil, že prípadná dohoda medzi USA a Ruskom nemôže zmeniť legislatívu EÚ. O energetických pravidlách rozhodujú inštitúcie Únie, ktoré podľa jeho slov chcú zabezpečiť, aby euroblok už nikdy nebol závislý od ruského plynu.
Brusel namiesto sankcií, ktoré by po skončení vojny mohli byť zrušené, prijal legislatívu na postupné a trvalé ukončenie dovozu ruského plynu. Jørgensen upozornil, že zákaz je pevnejším nástrojom než sankcie, ktoré sa musia pravidelne obnovovať. Podiel ruského plynu na dovoze EÚ už klesol zo 45 na približne desať percent a Únia očakáva úplné ukončenie dovozu na budúci rok.
Jørgensen zároveň varoval pred náročnou zimou. „Čaká nás zima, ktorá bude z hľadiska cien pohonných hmôt pomerne náročná, pretože benzín, nafta a plyn budú drahšie,“ poznamenal.
Eurokomisár odmietol výzvy na zavedenie jednotnej celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov energetických spoločností a uviedol, že rozhodnutie by malo zostať na členských štátoch. Takúto daň navrhlo zvážiť šesť krajín EÚ – Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Európska komisia namiesto toho presadzuje znižovanie daní z elektriny, ktoré podľa nej odrádzajú spotrebiteľov od prechodu na iné zdroje energie.