JTRE boduje v Londýne

Bratislava / Londýn 11. júna (OTS) - Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) pokračuje v rozvíjaní aktivít na londýnskom realitnom trhu. JTRE získala významné financovanie pre projekt Triptych Bankside. Prednedávnom tiež úspešne uzavrela akvizíciu londýnskeho developera rezidenčných nehnuteľností Sons & Co London Limited.JTRE vstúpila na londýnsky realitný trh v roku 2018 kúpou projektu v prestížnej lokalite centrálnej štvrte South Bank pri galérii Tate Modern. Získala ho v spolupráci so spoločnosťou Sons & Co., ktorú JTRE ustanovila za projektového manažéra zodpovedného za multifunkčný komplex Triptych Bankside s celkovou komerčnou hodnotou viac ako 400 miliónov libier.V septembri 2019 bola založená pobočka JTRE London . Na jej čelo bol vymenovaný Juraj Marko, ktorý má viac ako pätnásťročné skúsenosti na pozícii projektového manažéra rezidenčných, kancelárskych, hotelových aj priemyselných projektov v JTRE.JTRE si zabezpečila úver vo výške 177 miliónov GBP od spoločnosti ICG Real Estate. Realitná divízia Intermediate Capital Group, globálneho alternatívneho správcu aktív v hodnote 45,3 miliardy eur(k 31. marcu 2020) s viac ako 30-ročnou históriou, má v portfóliu aktíva v hodnote viac ako 4,85 miliardy eur. Úver je určený na výstavbu prvého projektu JTRE v Londýne – multifunkčného komplexu Triptych Bankside. V troch vežiach situovaných na prestížnej adrese 185 Park Street prinesie 169 bytov, viac ako 5 600 m2 kancelárií na prenájom, 1 350 m2 obchodných priestorov a rovnakú plochu pre kultúru. Projekt je už vo výstavbe a dokončenie je plánované na rok 2022.“ vyjadril sa výkonný riaditeľ JTRE, riadiaci partner Real Estate London v ICG: „Sons & Co. založili bratia Alexander a Christian Stockerovci spolu so Simonom Robertsom. Za tridsať rokov spolu realizovali viac ako 550 bytov a domov najvyššieho štandardu v centrálnom Londýne s celkovou hodnotou prevyšujúcou 200 miliónov libier. Do JTRE London prinášajú dlhoročné skúsenosti z developmentu na náročnom londýnskom trhu.“ hovorí, výkonný riaditeľ JTRE London.,“ komentuje, riaditeľ developmentu v JTRE London.Tím Sons & Co. s 21 zamestnancami sa stáva súčasťou JTRE London, novej pobočky slovenského developera, ktorá sídli na adrese 22 Welbeck Street. Vedenie spoločnosti tvoria:- Juraj Marko, výkonný riaditeľ- Alex Stocker, riaditeľ developmentu- Christian Stocker, riaditeľ pre akvizície- Simon Roberts, riaditeľ realizácie stavieb