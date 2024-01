JTRE London ohlasuje nový projekt 220 Blackfriars Road

JTRE London

Developer J&T Real Estate (JTRE) vstúpil na londýnsky realitný trh v roku 2018 kúpou projektu Triptych Bankside v prestížnej lokalite centrálnej štvrte South Bank. Výstavba multifunkčného komplexu s celkovou komerčnou hodnotou 450 miliónov libier sa začala na jar 2019. Na jeseň 2020 odštartovali stavebné práce aj na Appleby Blue.

V septembri 2019 bola založená pobočka JTRE London. Na jej čelo bol vymenovaný Juraj Marko, ktorý mal viac ako pätnásťročné skúsenosti na pozícii projektového manažéra rezidenčných, kancelárskych, hotelových aj priemyselných projektov v JTRE. Tím JTRE London sa postupne rozrástol o profesionálov so skúsenosťami zo spoločností ako Knight Frank, Berkeley Group alebo Barratt London. V súčasnosti vedie londýnsku pobočku spolu s Jurajom Markom aj Nigel Fleming, bývalý partner v Knight Frank, ktorý prišiel pôvodne na pozíciu obchodného a marketingového riaditeľa. JTRE London naďalej aktívne vyhľadáva v Londýne špičkové projekty s vysokou hodnotou.



O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners.

Londýn/Bratislava 18. januára (OTS) - Vznikne v spolupráci s charitou Southwark Charities a prinesie administratívnu vežu a domov pre seniorov zasadené do atraktívnych záhrad. Akvizícia projektu navýši hodnotu portfólia JTRE London na takmer miliardu libier a potvrdzuje rýchly rast spoločnosti počas necelých piatich rokov od založenia popredným stredoeurópskym developerom J&T Real Estate (JTRE).Polyfunkčný projekt s hodnotou 400 miliónov libier vo štvrti Southwark tvoria dve veže. Administratívna budova bude mať 21 podlaží s viac ako 20-tisíc štvorcovými metrami kancelárií najvyššej kategórie, atraktívnymi strešnými záhradami a novou gastro ponukou. Ide o najvyšší projekt s najvyššou hodnotou realizovaný v centre Londýna na južnom brehu Temže v posledných rokoch. Budova domova pre seniorov bude mať 15 podlaží, na ktorých vznikne 62 bytových jednotiek so záhradou, charitatívnym centrom a spoločenskou sálou.220 Blackfriars Road je ukážkový projekt, ktorý umožní neziskovej organizácii Southwark Charities, založenej v roku 1717, naďalej poskytovať skutočne dostupné bývanie v rámci jednej z najdrahších londýnskych adries. Domov pre seniorov je na tomto mieste nepretržite od roku 1752. V súčasnosti sa tu nachádza Domov pre seniorov Edwarda Edwardsa s 25 bytovými jednotkami, ktoré súrne potrebujú modernizáciu, a tiež Prince William Henry Pub.Vybudovanie nového domova pre seniorov s viac ako dvojnásobnou kapacitou, novými komunitnými priestormi a záhradou umožní práve výstavba administratívnej budovy. Na prízemí vznikne aktívny parter s priestorom pre reštauráciu alebo kaviareň. Projekt 220 Blackfriars Road navrhlo londýnske štúdio Fathom Architects, ktoré zaň už získalo cenu v kategórii bývanie na NLA New London Awards.Projekt zahŕňa všetky stránky environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti (ESG), pričom je lídrom v sociálnej oblasti. Kancelárie budú prevádzkované s nulovou bilanciou emisií CO2 a sú navrhnuté tak, aby spĺňali štandardy ekologických certifikácií WELL Gold, BREEAM Outstanding, cielia na energetický rating NABERS na úrovni 5 až 5,5 (z maximálnych 6) a tiež na Platinum Smart Score, najvyššiu úroveň hodnotenia inteligentných budov Wired Score.Domov pre seniorov poskytne skutočne dostupné bývanie s vybavením na úrovni prvotriednych londýnskych rezidenčných developmentov. Charitatívne centrum ponúkne kancelárske priestory pre neziskový sektor s výrazne zvýhodneným nájomným. Nové záhradné námestie bude slúžiť nielen obyvateľom, ale aj širšiemu okoliu.“ hovorí Nigel Fleming, výkonný riaditeľ JTRE London.dodáva Juraj Marko, výkonný riaditeľ JTRE London.pridáva sa Chris Wilson, riaditeľ Southwark Charities.,“ vysvetľuje Caroline Croft, predsedníčka správnej rady Southwark Charities.JTRE London v minulom roku dokončil architektonicky výnimočný domov pre seniorov Appleby Blue, za ktorý získal viacero prestížnych ocenení, vrátane hlavnej ceny Grand Prix spomedzi všetkých projektov hodnotených v rámci 32. ročníka The Evening Standard New Homes Awards. Zariadenie s 57 cenovo dostupnými bytovými jednotkami vo štvrti Southwark prevádzkuje charita United St. Saviour's Charity, ktorá úzko spolupracuje so Southwark Charities. Obyvatelia súčasného Domova Edwarda Edwardsa sa presťahovali do Appleby Blue bez zvýšenia nákladov na bývanie a náklady na sťahovanie uhradila charita. Búranie starého domova pre seniorov sa začne v marci tohto roka.V blízkosti 220 Blackfriars Road, vo štvrti Southbank, dokončil JTRE London vlani v lete multifunkčný projekt Triptych Bankside v hodnote 450 miliónov libier. Zahŕňa dve rezidenčné veže so 169 prémiovými bytmi a kancelársku vežu One Triptych Place s obchodnými priestormi s celkovou prenajímateľnou plochou viac ako 8 000 štvorcových metrov. Kancelárske priestory sú plne prenajaté bonitnými komerčnými nájomníkmi, vrátane globálnej farmaceutickej spoločnosti Haleon, americkej architektonickej a dizajnérskej spoločnosti Corgan či britskej digitálnej televíznej platformy Everyone TV. One Triptych Place sa stal aj sídlom JTRE London, v Triptychu Bankside tiež otvorila kultúrne a vzdelávacie centrum inovatívna umelecká škola Art Academy London.