Juan Carlos opätovne žiada o imunitu voči obvineniam z obťažovania

Londýn 8. novembra (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos v utorok požiadal londýnsky súd, aby mu priznal imunitu voči obvineniam bývalej milenky z obťažovania. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dánska podnikateľka nemeckého pôvodu Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Saynová (58), ktorá mala byť v rokoch 2004 - 2009 milenkou Juana Carlosa, od neho žiada na najvyššom súde v Londýne náhradu za ublíženie na zdraví. Tvrdí, že po tom, čo milenecký vzťah odmietla obnoviť, sa jej vyhrážali, vlámali sa do jej nehnuteľností a bola špehovaná. Bývalý španielsky panovník obvinenia odmieta.



Súd nižšej inštancie v Londýne už v marci rozhodol, že na bývalého kráľa sa nevzťahuje imunita a môže byť stíhaný pre obvinenia z obťažovania. Jeho právnici sa však odvolali a súd im povolil podať odvolanie za obdobie, keď bol Juan Carlos kráľom.



Trojica sudcov odvolacieho súdu začala jeho prípad opätovne posudzovať v utorok a verdikt by mal byť známy v priebehu niekoľkých týždňov. Civilné konanie na základe obvinení vznesených Saynovou-Wittgensteinovou-Saynovou by potom mohlo pokračovať.



Juan Carlos (84) vládol od roku 1975 do svojej abdikácie v roku 2014, keď ho nahradil jeho syn, súčasný kráľ Kráľ Filip VI.