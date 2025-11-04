< sekcia Zahraničie
Jubilejné stretnutie mladých v Košiciach prinesie koncerty
Autor TASR
Košice 4. novembra (TASR) - Organizátori Jubilejného stretnutia mladých, ktoré sa v Košiciach uskutoční v sobotu (8. 11.), sú pripravení na tisíce návštevníkov. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii. V súvislosti s podujatím čakajú motoristov v Starom Meste aj dopravné obmedzenia.
„Toto stretnutie mladých má prívlastok jubilejné, pretože je v jubilejnom roku a výnimočne ho tohto roku spájame aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera. Je to vek 75 rokov a podľa kánonického práva každý biskup v diecéze musí podať abdikáciu do rúk Svätého Otca a potom čaká na jeho rozhodnutie. My preto využívame túto príležitosť, aby sme sa spolu s mladými, nielen z diecézy, ale aj z celého Slovenska, poďakovali arcibiskupovi za jeho život, za službu pre celú cirkev na Slovensku,“ povedal za Košickú arcidiecézu osobný tajomník arcibiskupa a ceremonár Jozef Kmec.
Stretnutie sa začne o 17.00 h v Dóme sv. Alžbety svätou omšou. Pôvodne ju mal celebrovať kardinál a emeritný pražský arcibiskup Dominik Duka, ktorý však v noci na utorok zomrel. Omša bude napokon s pražským arcibiskupom Janom Graubnerom a apoštolským nunciom na Slovensku Nicolom Girasolim. Program bude pokračovať pred katedrálou na Alžbetinej ulici koncertom Godzone a svoj koncert odohrá aj portugalský kňaz a dídžej Padre Guilherme.
„Mladí chcú takéto muziky počuť, chcú byť účastní. Každá hudba je kus kultúry, každým umením sa dá evanjelizovať,“ uviedol košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bober.
Pódium bude netradične umiestnené pred hlavným vchodom do Dómu sv. Alžbety smerom na Alžbetinu ulicu. Spolu s Moyzesovou ulicou bude uzavretá v sobotu od 12.00 h do polnoci. „Alžbetina bude úplne uzavretá aj pre parkovanie. Moyzesovu využijeme na parkovanie autobusov. Zatiaľ ich máme nahlásených okolo 50,“ spresnil za organizátorov Peter Ďuriš.
„Ožije naša katedrála, ožije mesto Košice,“ doplnil primátor Jaroslav Polaček. Mesto podľa jeho slov prispelo na podujatie prostredníctvom svojej organizácie Visit Košice sumou 25.000 eur a na jeho priebeh bude dohliadať okolo 120 mestských a štátnych policajtov. Pripomenul, že koncert Guilhermeho je zároveň súčasťou sprievodného programu Festivalu sakrálneho umenia.
