Jubilejný 70. ročník Košická hudobná jar prinesie viacero koncertov
KHJ vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Anderszewského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Messa da Requiem.
Autor TASR
Košice 1. júna (TASR) - Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jari (KHJ) tento týždeň prinesie viacero koncertov. PR manažérka Štátnej filharmónie v Košiciach Jana Tomlanová informovala, že návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolinistu, ale aj lokálne baroko.
„Vo štvrtok 4. júna pod taktovkou Eivinda Gullberga Jensena zaznie program Elgar - Rachmaninov a na violončele sa predstaví Johannes Moser. Virtuózna a zvukovo objavná bude v piatok 5. júna súhra Aviho Avitala (mandolína) a Ksenije Sidorovej (akordeón). Nedeľa 7. júna patrí ansámblu Le nuove musiche s programom Šimrák - Zarevúcky - Gabrieli,“ priblížila Tomlanová. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia o 19.00 h.
Kontemplatívny Elharov violončelový koncert bude kontrastovať so Symfóniou č. 2 e mol Sergeja Rachmaninova. „To, čo je na tejto symfónii obzvlášť ‚rachmaninovské‘, je spojenie obrovskej lyrickej šírky s hlbokou štrukturálnou jednotou. Hudba neustále spieva, no pod emocionálnym povrchom sa nachádza obsesívna motivická premena, vracajúce sa leitmotívy, temné asociácie ‚Dies irae‘, bohaté vnútorné vedenie hlasov a nezameniteľná zvukovosť ruskej ortodoxnej tradície,“ približuje dielo dirigent Jensen.
Na KHJ sa zároveň stretnú mandolinista Avi Avital a Ksenija Sidorova. Obaja sú považovaní za ambasádorov svojich nástrojov, majstrov hry, premiérujú diela napísané pre nich a vystupujú s prestížnymi telesami. „S Ksenijou spolu vystupujeme už 12 rokov a myslím si, že to funguje tak dobre, lebo oba nástroje žijú akoby dvojitým životom. Ľudovú aj klasickú hudbu majú ‚v kostiach‘ rovnocenne. S tými istými dvoma nástrojmi, bez akejkoľvek zmeny, sa môžete hýbať medzi úplne odlišnými svetmi - od Bachovej sonáty až po balkánsky ľudový tanec. A oboje pôsobí úplne prirodzene,“ avizuje Avital.
Festival bude pokračovať koncertom Barokové ozveny v podaní ansámblu Le nuove musiche pod vedením Jakuba Mitríka, diriguje Jörn Hinnerk Andresen. „Životné osudy dvoch organistov - Jána Šimráka st. a Zachariáša I. Zarevúckeho - sú spojené s bohatou hudobnou kultúrou 17. storočia dnešného severného Slovenska,“ dodáva Tomlanová.
KHJ vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Anderszewského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Messa da Requiem.
