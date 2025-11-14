< sekcia Zahraničie
Jubilujúci E. Horváth poteší knižne i v Ionescových Stoličkách
Bratislava 14. novembra (TASR) - Už dávno nie som mladší je názov novej publikácie rozhovorov s Emilom Horváthom z pera Jána Štrassera. Knižnú novinku o živote, tvorbe i osobnej filozofii jednej z najvýznamnejších osobností slovenského divadla uvedú do života v piatok o 19.00 h v Modrom salóne Slovenského národného divadla (SND). Vstup je voľný.
„Kniha prináša otvorený dialóg s hercom, režisérom a pedagógom, ktorý sa počas svojej viac než 60-ročnej kariéry stal synonymom kultivovanosti, empatie a hereckého majstrovstva,“ približuje Divadelný ústav publikáciu, ktorú vydal pri príležitosti 80. narodenín herca.
V sérii rozhovorov s Emilom Horváthom sa čitateľ dozvie o jeho profesionálnych začiatkoch, hereckých a režijných skúsenostiach, ale aj o osobnom živote, hodnotách a postojoch, ktoré formovali jeho umelecký svet. Prostredníctvom spomienok na rodinu, štúdium, kolegov i spoločenské premeny posledných desaťročí kniha približuje nielen umelcovu osobnú cestu, ale aj vývoj slovenského divadla druhej polovice 20. storočia. „Povedal by som, že som syn svojho otca. (...) Opatrne som sa ho spýtal, prečo prijal maličkú rolu v Tisícročnej včele, a on mi odpovedal: ,Emil, dostal som rolu, vážim si to. Ja som ako herec mal a mám šťastie. Veľa šťastia,‘“ spomína Emil Horváth.
Hlas čerstvého osemdesiatnika si môžu vypočuť poslucháči Rádia Slovensko v nedeľu 16. novembra o 19.05 v relácii Rozhlasová hra na nedeľu. Zaznie v nej nová rozhlasová adaptácia legendárnej absurdnej drámy Eugéna Ionesca Stoličky od Petra Pavlaca v réžii Adama Hanuljaka.
„Je to možnosť vrátiť sa k mimoriadne oceňovanej inscenácii tejto hry, ktorá mala v réžii Ľubomíra Vajdičku premiéru na Malej scéne Slovenského národného divadla (SND) 20. novembra 1999. Po vyše 150 reprízach mala derniéru 1. októbra 2008,“ pripomína SND svoju ikonickú inscenáciu s Emíliou Vášáryovou a Emilom Horváthom v hlavných úlohách.
