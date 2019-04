Juh USA postihli silné búrky. Hrozia krúpy, tornádo a vietor

V americkom štáte Texas zahynuli dve deti vo veku osem rokov a tri roky, keď na auto, v ktorom sa viezli spolu s rodičmi, spadol strom, uviedli miestne úrady.

Alabama 14. apríla (TASR) - Tri deti a jedna žena prišli v sobotu o život na juhu Spojených štátov, ktorý zasiahli intenzívne búrky. Niekoľko osôb utrpelo zranenia. Búrky sprevádzané predpokladanými tornádami sa presúvali cez ďalšie štáty smerom na východ, informovali agentúra AP a viaceré americké médiá.



Meteorológ Derek Van Dam varoval, že búrky spolu s tornádami, krúpami a vetrom by mohli v nedeľu ohroziť takmer 100 miliónov Američanov, napísala spravodajská stanica CNN.



V americkom štáte Texas zahynuli dve deti vo veku osem rokov a tri roky, keď na auto, v ktorom sa viezli spolu s rodičmi, spadol strom, uviedli miestne úrady.



V štáte Louisiana sa utopil 13-ročný chlapec. Úrady sa domnievajú, že jeho smrť zapríčinilo nepriaznivé počasie. Ďalšou obeťou bola žena, ktorej telo našli v texaskom okrese Houston County.



Dobrovoľník hasičského zboru v texaskom meste Alto pre televíznu stanicu NBC zas uviedol, že oblasť v sobotu zasiahlo predpokladané tornádo, pričom zranenia utrpelo niekoľko ľudí.



Prudké dažde a búrky sa postupne presúvali do štátov Mississippi a Alabama. Meteorológ John Moore informoval, že prírodný živel, o ktorom sa predpokladá, že to bolo tornádo, sa v sobotu vytvoril v oblasti pri meste Vicksburg v Mississippi. Žiadne zranenia nehlásili, ale úrady uviedli, že došlo k poškodeniu niekoľkých podnikov a vozidiel. Viaceré domácnosti sa ocitli bez elektrického prúdu.



Tornádo hlásili aj v oblasti 225 kilometrov juhozápadne od mesta Memphis v štáte Tennessee. Nedošlo k žiadnym stratám na životoch.



Agentúra na zvládanie katastrof v Alabame varovala pred "možnými tornádami", ktoré môžu v nedeľu zasiahnuť západnú časť štátu.