Juh Brazílie pre horúčavy odložil o týždeň začiatok školského roka

Brazília 11. februára (TASR) - Na juhu Brazílie súd v pondelok preložil začiatok školského roka na ďalší týždeň. Príčinou sú vysoké teploty, ktoré sa tam môžu vyšplhať až na úroveň 40 stupňov Celzia. Rozhodnutie sa týka tisícok škôl. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a webu ABS-CBN a tiež vyhlásenia ministerstva školstva štátu Rio Grande do Sul.



"V súlade s rozhodnutím súdu štátu Rio Grande do Sul sa tento pondelok v štátnych školách neuskutoční vyučovanie v 2320 školách," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva školstva. Opatrenie sa dotkne približne 700.000 žiakov a študentov.



Vyučovanie bolo posunuté na žiadosť odborového zväzu učiteľov, ktorí sa sťažovali na nedostatočnú ventiláciu v triedach a nedostatok pitnej vody. "Vo všetkých miestnostiach máme ventilátory, ale v týchto horúčavách nám to veľmi nepomáha," povedala riaditeľka jednej zo škôl Rosana Veiga Silveirová.



Vláda štátu sa proti rozhodnutiu súdu odvolala a dúfa, že sa študenti vrátia do škôl už skôr než 17. februára.



"Miestna samospráva buduje odolný školský model, ktorý sa prispôsobí klimatickým zmenám v oblasti infraštruktúry, učebných osnov aj socioekonomickej podpory," uviedlo zároveň ministerstvo školstva.



Brazílsky meteorologický inštitút Metsul predpovedá na juhu Brazílie teploty až do 40 stupňov Celzia a pre niektoré časti štátu vydal červenú výstrahu. V tejto časti krajiny sú pritom teploty zvyčajne miernejšie ako v severnejších regiónoch.



Vlani v apríli a máji zasiahli brazílsky štát Rio Grande do Sul záplavy, pri ktorých zahynulo viac ako 180 ľudí.



Brazíliu v posledných rokoch postihlo niekoľko klimatických extrémov, od povodní až po suchá a rozsiahle požiare, ktoré sú podľa odborníkov spôsobené klimatickou zmenou.