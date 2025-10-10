< sekcia Zahraničie
HROZÍ CUNAMI: Juh Filipín postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6
Obyvateľom pobrežia sa dôrazne odporúča, aby sa okamžite evakuovali na vyššie položené miesta alebo sa presunuli ďalej do vnútrozemia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Manila 10. októbra (TASR) - Silné zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,6 zasiahlo v piatok ráno južnú časť Filipín, uviedli seizmológovia. TASR informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Filipínsky seizmologický úrad vydal v piatok varovanie pred prívalovou vlnou cunami po zemetrasení, ktoré zasiahlo rozsiahly južný ostrov Mindanao. Varovanie neskôr rozšírili aj pre časti Indonézie a Palau.
Na tichomorskom pobreží krajiny sa v nasledujúcich dvoch hodinách očakávajú metrové vlny a obyvateľom pobrežia v týchto oblastiach sa „dôrazne odporúča, aby sa okamžite evakuovali na vyššie položené miesta alebo sa presunuli ďalej do vnútrozemia“.
Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie uviedol, že očakáva škody a dotrasy po zemetrasení, ktorého epicentrum sa nachádzalo v mori približne 62 kilometrov juhovýchodne od mesta Manay v provincii Davao Oriental v hĺbke desiatich kilometrov.
Filipínsky seizmologický úrad vydal v piatok varovanie pred prívalovou vlnou cunami po zemetrasení, ktoré zasiahlo rozsiahly južný ostrov Mindanao. Varovanie neskôr rozšírili aj pre časti Indonézie a Palau.
Na tichomorskom pobreží krajiny sa v nasledujúcich dvoch hodinách očakávajú metrové vlny a obyvateľom pobrežia v týchto oblastiach sa „dôrazne odporúča, aby sa okamžite evakuovali na vyššie položené miesta alebo sa presunuli ďalej do vnútrozemia“.
Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie uviedol, že očakáva škody a dotrasy po zemetrasení, ktorého epicentrum sa nachádzalo v mori približne 62 kilometrov juhovýchodne od mesta Manay v provincii Davao Oriental v hĺbke desiatich kilometrov.