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Juh Filipín zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,5

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Zemetrasenie nastalo o 19.42 h miestneho času v hĺbke približne 52 kilometrov. USGS pôvodne odhadla jeho magnitúdu na 6,7, neskôr ju spresnila na 6,5.

Autor TASR
Manila 26. júna (TASR) – Južné pobrežie Filipín zasiahlo v piatok večer (miestneho času) zemetrasenie s magnitúdou 6,5. Epicentrum sa nachádzalo v mori pri ostrove Mindanao, približne 35 kilometrov juhozápadne od mesta Jose Abad Santos. Úrady bezprostredne po otrasoch nehlásili obete ani materiálne škody a nevydali ani varovanie pred cunami. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americkú geologickú službu (USGS), píše TASR.

Zemetrasenie nastalo o 19.42 h miestneho času v hĺbke približne 52 kilometrov. USGS pôvodne odhadla jeho magnitúdu na 6,7, neskôr ju spresnila na 6,5.

Predstaviteľ záchranných zložiek v meste Santa Maria Jerson Talahig uviedol, že otrasy boli citeľné, no trvali len krátko. „Videli sme, ako sa triasol stôl aj niektoré svetlá,“ povedal.

K otrasom došlo necelé tri týždne po silnom zemetrasení s magnitúdou 7,8, ktoré 8. júna zasiahlo rovnakú oblasť Mindanao. Táto katastrofa si vtedy - podľa najnovšej bilancie - vyžiadala 81 obetí a viac ako 1300 zranených. Zemetrasenie spôsobilo zosuvy pôdy, zrútenie budov a vyhnalo z domovov tisíce ľudí. Vyvolalo aj varovania pred cunami v širšom regióne.

Silné otrasy zároveň zdvihli morské dno približne o dva metre, čím sa na viacerých úsekoch pobrežia odkryli dovtedy ponorené koralové útesy a pobrežná línia sa miestami predĺžila až o 200 metrov. Tento jav je známy ako pobrežné zdvihnutie.

Filipíny ležia na tzv. ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza k častej seizmickej a vulkanickej aktivite. Zemetrasenia sú v tejto krajine bežným javom.
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