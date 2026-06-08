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Juh Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,8
Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť.
Autor TASR
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Manila 8. júna (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci na pondelok oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami cunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť, informuje TASR podľa agentúr AP, AFP a DPA.
Po zemetrasení boli hlásené výpadky elektriny a obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach. Miestne médiá uviedli, že v postihnutom regióne sa zrútili viaceré budovy a zostanú tam zatvorené školy.
Predstaviteľ polície v meste General Santos pre AFP povedal, že o život prišiel najmenej jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia.
Epicentrum sa nachádzalo 24,7 kilometra juhozápadne od mesta Burias a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov, ukazujú údaje americkej geologickej služby USGS. Došlo k nim o 7.37 h miestneho času (1.37 h SELČ).
Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) uviedlo, že podľa dostupných údajov by v najbližších troch hodinách mohli pobrežia Filipín zasiahnuť vlny vysoké jeden až tri metre, pričom v Indonézii a Malajzii by mohlo ísť o vlny do jedného metra.
Japonský meteorologický úrad oznámil, že cunami do výšky jedného metra predpovedajú pre rôzne regióny od 4.30 h SELČ.
Filipíny často postihujú zemetrasenia a výbuchy sopiek vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu obkolesujúcom Tichý oceán. Súostrovnú krajinu zároveň postihuje každoročne asi 20 tajfúnov a tropických búrok.
Po zemetrasení boli hlásené výpadky elektriny a obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach. Miestne médiá uviedli, že v postihnutom regióne sa zrútili viaceré budovy a zostanú tam zatvorené školy.
Predstaviteľ polície v meste General Santos pre AFP povedal, že o život prišiel najmenej jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia.
Epicentrum sa nachádzalo 24,7 kilometra juhozápadne od mesta Burias a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov, ukazujú údaje americkej geologickej služby USGS. Došlo k nim o 7.37 h miestneho času (1.37 h SELČ).
Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) uviedlo, že podľa dostupných údajov by v najbližších troch hodinách mohli pobrežia Filipín zasiahnuť vlny vysoké jeden až tri metre, pričom v Indonézii a Malajzii by mohlo ísť o vlny do jedného metra.
Japonský meteorologický úrad oznámil, že cunami do výšky jedného metra predpovedajú pre rôzne regióny od 4.30 h SELČ.
Filipíny často postihujú zemetrasenia a výbuchy sopiek vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu obkolesujúcom Tichý oceán. Súostrovnú krajinu zároveň postihuje každoročne asi 20 tajfúnov a tropických búrok.