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Juh Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3
Miestny záchranár pre agentúru AFP uviedol, že otrasy nastali v čase, keď množstvo ľudí čakalo na dávky od štátu.
Autor TASR
Manila 5. augusta (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v stredu juh Filipín, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Bezprostredne neboli hlásené zranenia ani materiálne škody, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Zemetrasenie podľa USGS udrelo 32 kilometrov juhozápadne od malého ostrova Sarangani o 12.14 h miestneho času (06.14 h SELČ) a nebola vydaná výstraha pred vlnou cunami.
Miestny záchranár pre agentúru AFP uviedol, že otrasy nastali v čase, keď množstvo ľudí čakalo na dávky od štátu.
„Otrasy boli celkom silné. Videl som ľudí panikáriť. Behali a kričali. Zemetrasenie nastalo v čase, keď miestna samospráva poskytovala finančné dávky, takže bolo veľa ľudí na súde, ale všetci sú v bezpečí,“ dodal.
Začiatkom júna zasiahlo okolie priľahlého ostrova Mindanao zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si vyžiadalo najmenej 76 obetí na životoch. Po otrasoch sa zrútili budovy a hlásené boli aj veľké výpadky elektrickej energie.
Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne časté. Súostrovie leží v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známej aj ako Tichomorský ohnivý kruh, ktorú vytvárajú hranice viacerých tektonických platní.
Zemetrasenie podľa USGS udrelo 32 kilometrov juhozápadne od malého ostrova Sarangani o 12.14 h miestneho času (06.14 h SELČ) a nebola vydaná výstraha pred vlnou cunami.
Miestny záchranár pre agentúru AFP uviedol, že otrasy nastali v čase, keď množstvo ľudí čakalo na dávky od štátu.
„Otrasy boli celkom silné. Videl som ľudí panikáriť. Behali a kričali. Zemetrasenie nastalo v čase, keď miestna samospráva poskytovala finančné dávky, takže bolo veľa ľudí na súde, ale všetci sú v bezpečí,“ dodal.
Začiatkom júna zasiahlo okolie priľahlého ostrova Mindanao zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si vyžiadalo najmenej 76 obetí na životoch. Po otrasoch sa zrútili budovy a hlásené boli aj veľké výpadky elektrickej energie.
Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne časté. Súostrovie leží v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známej aj ako Tichomorský ohnivý kruh, ktorú vytvárajú hranice viacerých tektonických platní.