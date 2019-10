Juh Francúzska sa spamätáva z výdatných zrážok a záplav

Paríž 24. októbra (TASR) - Po výdatných zrážkach, ktoré v stredu zasiahli juhovýchod Francúzska, platí vo štvrtok varovanie pred silnými búrkami a záplavami už len v jednom departemente - na ostrove Korzika.



Juhofrancúzske regióny pri pobreží Stredozemného mora od utorka zápasia so záplavami v dôsledku výdatných zrážok a búrkových systémov, ktoré sprevádza aj silný vietor. Ide o jav, ktorý sa na jeseň v tejto časti krajiny často vyskytuje. Spravodajský portál LCI uviedol, že v stredu na niektorých miestach v oblasti spadol za 24 hodín až štvormesačný úhrn zrážok.



Výčiny počasia spôsobili veľké materiálne škody. Hoci zatiaľ nedošlo k obetiam na životoch, z departementu Hérault hlásia prípad asi 70-ročnej ženy, ktorú odniesol prúd vody. Po tom, ako ju našli v bezvedomí, bola prevezená do nemocnice v Montpellier. Jej stav lekári označujú za kritický.



Mnohé z ciest sú podmyté alebo zaplavené, čo komplikuje cestnú dopravu. Železničná spoločnosť SNCF informovala, že od stredy večera až do 4. novembra je prerušená doprava vlakmi triedy TGV a Intercité na trati Montpellier-Perpignan a Španielsko, ako aj medzi mestami Montpellier a Toulouse. K zmenám došlo aj v leteckej doprave, keď menšie letiská pre nepriaznivé počasie odkláňali pristávajúce lietadlá do iných, bezpečnejších, destinácií.