Juh Francúzska zápasí s lesnými požiarmi, letisko v Marseille uzavreli

Narbonne 8. júla (TASR) - Hasiči na juhu Francúzska zápasia s lesným požiarom, ktorý vypukol v pondelok na pozemku vinárstva južne od mesta Narbonne a rýchlo sa rozšíril v dôsledku vetra a vegetácie vysušenej po vlne horúčav. Pre požiar dočasne uzavreli diaľnicu do Španielska. Úrady nariadili aj evakuáciu obyvateľov, píše TASR.



Ako podľa agentúry AFP informovali miestne úrady, s ohňom v noci na utorok bojovalo viac ako 1000 hasičov. Požiar do rána čiastočne poškodil asi 2000 hektárov pôdy a zasiahol aj šesť usadlostí či stajne s koňmi. Hasičom sa ho zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu, ale za pozitívum označujú mierne zníženie sily vetra, čo umožnilo po svitaní nasadiť na hasenie aj požiarnické lietadlá. Situácia je však naďalej zlá.



Francúzska meteorologická služba Météo France uviedla, že riziko požiarov zostáva vysoké.



Podľa francúzskych médií ďalší lesný požiar vypukol neďaleko juhofrancúzskeho prístavného mesta Marseille a vynútil si prerušenie prevádzky letiska Marseille-Provence v meste Marignane. Úrady v Marseille upozornili obyvateľstvo aj na znečistenie ovzdušia a vyzvali obmedziť pohyb po vonku.



Podľa Météo France sa vlna horúčav, ktorá sa vo Francúzsku začala 19. júna, minulý piatok skončila - trvala 16 dní, teda rovnako dlho ako vlna horúčav v roku 2003, ktorá sa do dejín zapísala vysokým počtom obetí. Počas prvých dvoch augustových týždňov v roku 2003 v dôsledku teplôt prekračujúcich 40 stupňov Celzia zomrelo asi 15.000 ľudí.



Minulý piatok vo Francúzsku súčasne zaevidovali aj prvé veľké lesné požiare tohto leta. Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zvyšujú intenzitu, dĺžku a frekvenciu extrémnych horúčav, ktoré spôsobujú aj niektoré lesné požiare.