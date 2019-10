Juh Francúzska postihli výdatné zrážky a silný vietor, hrozia aj zápla

Paríž 23. októbra (TASR) - Juhofrancúzske regióny Languedoc a Roussillon pri pobreží Stredozemného mora zápasia so záplavami v dôsledku výdatných zrážok a búrkových systémov, ktoré sprevádza aj silný vietor. Ide o jav, ktorý sa v tejto časti krajiny na jeseň často vyskytuje.



Výčiny počasia si zatiaľ nevyžiadali zranených ani obete na životoch, došlo však ku škodám na majetku.



Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj situáciu v železničnej doprave: francúzska železničná spoločnosť SNCF prostredníctvom Twitteru informovala o prerušení dopravy na trati medzi mestami Toulouse, Perpignan a Montpellier.



Spravodajská televízna stanica BFM uviedla, že more pri pobreží uvedenej oblasti je rozbúrené, tvoria sa na ňom vysoké vlny a vo viacerých prímorských obciach a mestách boli zaplavené promenády a cesty vedúce pozdĺž pobrežia.



Meteorologická služba varovala, že v stredu môže miestami v priebehu niekoľkých hodín spadnúť až 300 milimetrov zrážok, takže hrozia lokálne záplavy. Úrady preto vydali na stredu druhý stupeň výstrahy pred výdatnými zrážkami - aj v podobe krúp -, záplavami a búrkami, čo sa týka deviatich regiónov na juhu Francúzska.



Takýto ráz počasia bude na juhu Francúzska pretrvávať najmenej do štvrtkového večera, uviedla BFM.