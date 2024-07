Juh Izraela bol vystavený intenzívnej paľbe z Pásma Gazy

Tel Aviv 1. júla (TASR) - Izraelské delostrelectvo v pondelok zaútočilo na palebné stanovište v okolí mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, odkiaľ bolo v noci na pondelok smerom na Izrael vystrelených asi 20 rakiet, informovala agentúra AFP.



Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že tento útok predstavuje najintenzívnejšiu delostreleckú paľbu z Pásma Gazy za posledné mesiace.



Izraelská armáda spresnila, že niekoľko projektilov vystrelených z Pásma Gazy bolo zachytených a zneškodnených, iné dopadli do južného Izraela. Podľa miestnych úradov k zraneniam ľudí ani materiálnym škodám nedošlo.



K ostreľovaniu územia na juhu Izraela, kde sa nachádzajú obce a kibuce, sa prihlásilo ozbrojené krídlo hnutia Islamský džihád - Brigády al-Kuds. Vo vyhlásení zverejnenom po útoku militanti vyhlásili, že útok bol "reakciou na zločiny sionistického nepriateľa proti nášmu palestínskemu ľudu".