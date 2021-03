Juh Izraela zasiahla raketa z Gazy; oblasť predtým navštívil Netanjahu

Jeruzalem 23. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok informovala o ďalšom raketovom útoku, ktorý podnikli palestínski militanti z pásma Gazy. Vypálená raketa dopadla do oblasti na juhu Izraela, kam krátko pred tým zavítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informovala o tom agentúra AFP.



Hovorkyňa izraelskej armády potvrdila, že z pásma Gazy bol na izraelské územie vystrelený projektil, ktorý dopadol do neobývanej oblasti.



Podľa spravodajského portálu The Times of Israel hovorkyňa spresnila, že sirény signalizujúce poplach boli aktivované iba na otvorených priestranstvách, nie v obývaných zónach.



Netanjahu zavítal do oblasti Negevskej púšte v rámci obhliadky volebných miestností, keďže v Izraeli sa v utorok konajú predčasné voľby - už štvrté v poradí za posledné dva roky.