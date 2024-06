Juh Nemecka postihnú podľa meteorológov ďalšie zrážky

Mníchov 6. júna (TASR) - Situáciu v južnom Nemecku vážne postihnutom silnými dažďami z minulého týždňa môžu v najbližších dňoch skomplikovať ďalšie zrážky. Vo štvrtok to uviedli nemecké meteorológovia, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Pre južné Bavorsko hovoria predpovedné modely v niektorých oblastiach o zrážkach až 60 milimetrov medzi sobotou večer a pondelkom popoludní, povedal Dirk Mewes z Nemeckej meteorologickej služby (DWD). Poznamenal, že to už nebude také vážne ako minulý týždeň, ale v dôsledku rozvodnených tokov a premočenej pôdy to môže predstavovať značné nebezpečenstvo. Ďalším rizikom sú zosuvy rozmočenej pôdy.



Podľa DWD sa od štvrtka popoludní do piatku očakávajú búrky s krúpami a silné poryvy vetra západne od Bavorska, v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. V krátkom čase tam môže spadnúť až 40 mm zrážok.



Niekoľko lokalít v Bavorsku a Bádensku-Württembersku zažilo koncom minulého týždňa intenzívne zrážky, ktoré sa štatisticky vyskytujú raz za 50 až 100 rokov. Pri následných záplavách bolo zatiaľ potvrdených šesť obetí.



Spolkový kancelár Olaf Scholz už prisľúbil najpostihnutejším miestam štátnu podporu.



"Tak ako pri predchádzajúcich povodniach budeme škody posudzovať spolu so spolkovými krajinami a organizovať pomoc," zaviazal sa Scholz vo vyhlásení v Bundestagu vo štvrtok. Zároveň pripustil, že úrady musia byť lepšie pripravené na takéto katastrofy a zlepšiť sa musí aj protipovodňová ochrana.