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Juh Portugalska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,1

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zemetrasenie s epicentrom v Atlantickom oceáne približne 70 kilometrov od Mysu svätého Vincenta zaznamenali o 7.59 h miestneho času (8.59 h SELČ).

Autor TASR
Lisabon 28. júna (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 v nedeľu zasiahlo turistickú oblasť Algarve na juhu Portugalska, zrejme však nespôsobilo žiadne škody ani poranenia. Uviedol to Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA), píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Zemetrasenie s epicentrom v Atlantickom oceáne približne 70 kilometrov od Mysu svätého Vincenta zaznamenali o 7.59 h miestneho času (8.59 h SELČ). Pocítili ho aj obyvatelia miest Lagos a Portimo. Podľa dostupných informácií otrasy nespôsobili žiadne poranenia ani materiálne škody.

Juh Portugalska a Azorské ostrovy ležia v seizmicky aktívnej zóne nachádzajúcej sa medzi eurázijskou a africkou tektonickou doskou. Hlavné mesto Lisabon bolo v roku 1755 poničené jedným z najsmrteľnejších zemetrasení v európskych dejinách a následnou vlnou cunami, ktoré si vyžiadali podľa odhadov 30 až 40 tisíc obetí.
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