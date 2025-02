Juh Sibíri zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,4

Moskva 15. februára (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zasiahlo v sobotu nad ránom ruskú Altajskú republiku na juhu Sibíri. Z oblasti zatiaľ hlásili len menšie materiálne škody, nie však obete či zranených nehlásili, no zaviedli tam režim zvýšenej pohotovosti a zrušili verejné podujatia. TASR o tom informuje podľa agentúry AP citujúcej z ruských médií a vyjadrení úradov.



K zemetraseniu došlo o 8.48 h miestneho času (02.48 SEČ), informovala Geofyzikálna služba Ruskej akadémie vied. Otrasy bolo cítiť aj v susedných regiónoch.



Nijaké obete ani zranených si nevyžiadali, v oblasti však zaviedli tzv. režim zvýšenej pohotovosti, zrušili verejné podujatia a avizovali možné problémy so zásobovaním vodou v oblastiach v okolí epicentra zemetrasenia. Na platforme Telegram to oznámil šéf regionálnej vlády Altajskej republiky Andrej Turčak.



Priblížil, že v niektorých oblastiach predbežne zistili menšie škody, poprel však, že by otrasy spôsobili rozsiahlejšiu deštrukciu. AP píše, že práve takéto správy sa šíria na sociálnych sieťach. "Vyzývam obyvateľov, aby sa spoliehali na oficiálne potvrdené správy a zachovali pokoj," dodal Turčak.