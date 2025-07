Juh Taiwanu zasiahol tajfún, hlásia dve úmrtia a stovky zranených

Tchaj-pej 7. júla (TASR) - Tajfún Danas sprevádzaný silným vetrom a dažďom v noci na pondelok zasiahol juh ostrova Taiwan. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo už najmenej dva životy a spôsobilo viac ako 330 poranení, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Meteorológovia predpokladajú, že tajfún smeruje nad územie kontinentálnej Čínskej ľudovej republiky, ktorú zasiahne v utorok v neskorších hodinách. Javí sa však, že tropická búrka pri prechode cez Taiwanský prieliv stráca na intenzite.



Danas na južnej a strednej časti ostrova ponechal bez elektriny viac než 580.000 domácností a prinútil úrady v husto obývanej časti Taiwanu zatvoriť školy i obchody.



Tajfún prvýkrát zasiahol pevninu na západnom pobreží v nedeľu neskoro večer. Búrku sprevádzal vietor s rýchlosťou približne 144 kilometrov za hodinu a na niektorých miestach spadlo viac než 60 centimetrov zrážok. To na ostrove spôsobilo povodne i zosuvy pôdy.



Úrady dosiaľ informovali o dvoch úmrtiach v juhozápadnom meste Tchaj-nan. Jedna osoba zomrela po tom, čo jej vozidlo zasiahol padajúci strom a druhá zahynula v nadväznosti na to, čo jej zlyhal dýchací prístroj v dôsledku straty elektriny.



Najemenej 334 ľudí utrpelo poranenia a viac ako 3400 ľudí museli bezpečnostné zložky evakuovať, hlavne v okolí juhotaiwanského prístavného mesta Kao-siung. Úrady v Čínskej ľudovej republike sa medzičasom pripravujú na úder oslabnutého tajfúnu na svojom území.



Danas pred odklonením k Taiwanu zasiahol severnú časť Filipín, kde zintenzívnil sezónne monzúnové dažde a sprevádzajúce zrážky vytopili niektoré nízko položené dediny. Viac ako 3000 ľudí bolo prinútených utiecť do núdzových prístreškov.



Tajfúny sa na Taiwane bežne objavujú medzi júlom a októbrom. Častejšie však zasahujú jeho redšie osídlené východné pobrežie zo strany Tichého oceánu.