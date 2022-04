V juhoafrickej provincii odstraňujú následky prívalových dažďov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Durban 13. apríla (TASR) - Obyvatelia provincie KwaZulu-Natal na juhovýchode Juhoafrickej republiky začali v stredu odstraňovať následky záplav a zosuvov pôdy, ktoré boli v uplynulých dňoch spôsobené rekordnými prívalovými dažďami. O život pri nich prišlo najmenej 59 ľudí a ďalší zostali nezvestnými.Ako v stredu napísala agentúra AFP, živel napáchal veľké materiálne škody, a to aj priamo v metropole provincie, meste Durban.Durban sa pritom ešte stále spamätáva z nepokojov z vlaňajšieho júla, ktoré si vyžiadali viac ako 350 obetí na životoch. AFP konštatuje, že to boli najhoršie nepokoje v JAR od konca apartheidu.Juhoafrická meteorologická služba uviedla, že v niektorých častiach provincie KwaZulu-Natal spadlo len v pondelok viac ako 300 milimetrov zrážok. Podľa meteorológov to bol najvýdatnejší jednodňový lejak za posledných 60 rokov. Meteorológovia predpovedali na utorok ešte "" dažde, ale očakávajú, že zrážkový systém v stredu výrazne zoslabne.Niekoľko dní trvajúce dažde spôsobili záplavy vo viacerých oblastiach provincie, poničili domy a spustošili infraštruktúru i majetok ľudí. Zosuvy pôdy si vynútili aj prerušenie železničnej dopravy v celej provincii. Diaľnice boli zaplavené a silné prúdy vody strhli niekoľko mostov. Najväčšie škody podľa miestnych médií evidujú v oblastiach so sociálne slabším obyvateľstvom, kde sú mnohé príbytky postavené bez povolenia alebo sú to len chatrče v zlom stave.Poškodené boli aj vodárne a čistiarne vody, preto mnoho ľudí nemá prístup k vode.Do oblasti prírodnej katastrofy zavítal v stredu aj prezident republiky Cyril Ramaphosa.Provinciálna vláda uviedla, že prírodná katastrofa "" a ""." uviedol Ramaphosa v utorok neskoro večer.Školy, ktoré neboli zasiahnuté povodňami, sa v stredu opäť otvorili, ale na vyučovanie prišlo len málo žiakov, uviedla AFP.Učiteľka na základnej škole na predmestí Inanda v Durbane však podľa AFP uviedla, že do jej triedy prišli len dve zo 48 detí.AFP objasnila, že južné časti Juhoafrickej republiky – priemyselne najrozvinutejšej krajiny afrického kontinentu – znášajú najväčšiu ťarchu klimatických zmien: trpia opakujúcimi sa a zhoršujúcimi sa prívalovými dažďami a záplavami.