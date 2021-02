Juhoafrická republika daruje vakcíny od AstraZenecy krajinám AÚ

Kapské Mesto 17. februára (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) ponúkne svoje zásoby vakcín proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca ostatným krajinám Africkej únie (AÚ). Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Dávky, ktoré sme zakúpili, boli ponúknuté Africkej únii, aby boli distribuované do tých krajín, ktoré o ne prejavili záujem," povedal v utorok v parlamente JAR tamojší minister zdravotníctva Zweli Mkhize.



Juhoafrická republika je v rámci pandémie najviac postihnutou krajinou Afriky. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa tam infikovalo už 1,49 milióna ľudí a vyše 48.000 zomrelo na súvisiace komplikácie.



Vláda JAR si zabezpečila milión dávok vakcíny od farmaceutickej firmy Serum Institute of India, ktorá pod názvom Covishield vyrába očkovaciu látku vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca. Ďalších 500.000 by mala ešte dostať.



Plány na očkovanie touto vakcínou však Juhoafrická republika v nedeľu pozastavila. Reagovala tak na výsledky klinickej štúdie, podľa ktorej očkovacia látka od AstraZenecy nie je dostatočne účinná voči tzv. juhoafrickému variantu koronavírusu. Práve tento nový, nákazlivejší variant vírusu v JAR aktuálne prevláda.



Africká únia zatiaľ pre svojich 55 členských krajín, ktoré majú okolo 1,3 miliardy obyvateľov, zabezpečila približne 270 miliónov dávok vakcín. AÚ bude aj naďalej využívať aj očkovacie látky od AstraZenecy, a to v tých krajinách, kde ešte nebola zaznamenaná juhoafrický variant vírusu.



JAR si ako náhradu zaistila deväť miliónov dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Prvú zásielku obsahujúcu 80.000 dávok dostala v utorok večer. V prvej fáze sa ňou budú očkovať zdravotníci.