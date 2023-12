Juhoafrická republika na súde OSN obvinila Izrael z genocídy v Gaze

Haag 29. decembra (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) v piatok požiadala Medzinárodný súdny dvor (ICJ/MSD), aby začal konanie voči Izraelu pre údajné "genocídne" skutky voči Palestínčanom v Pásme Gazy. Zároveň žiada tento hlavný súdny orgán OSN, aby nariadil okamžité zastavenie izraelských operácií v Gaze, informujú agentúry AP a AFP.



Izrael dlhodobo odmieta, že by pri svojej ofenzíve proti palestínskym militantom používal neprimeranú silu a zdôrazňuje, že ide len o súčasť legitímnej obrany izraelského územia a obyvateľstva.



Zastúpenie JAR pri tribunáli OSN so sídlom v Haagu vo svojom podaní tvrdí, že kroky Izraela v Pásme Gazy "majú genocídny charakter", keďže ich zámerom je "zlikvidovať Palestínčanov v Gaze ako súčasť širšej palestínskej národnej, rasovej a etnickej skupiny".



Podľa vyhlásenia JAR sa Izrael takýchto skutkov už dopustil, dopúšťa a zrejme aj bude dopúšťať, čím porušuje svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia. Pretória preto žiada súd o vydanie predbežného príkazu na okamžité pozastavenie izraelských operácií v Pásme Gazy.



Juhoafrická republika bola oprávnená obrátiť sa na hlavný súdny orgán OSN s týmto podaním, keďže je rovnako ako Izrael signatárom uvedeného dohovoru.



Izraelská vláda piatkový krok Južnej Afriky odmietla a vyjadrila nad ním "znechutenie". Vznesené obvinenie z genocídy je podľa nej porovnateľné s nepravdivými obvineniami z rituálnej vraždy, ktoré boli vznášané voči európskym Židom v období stredoveku či novoveku. Podľa rezortu diplomacie v Jeruzaleme nemá podanie JAR žiaden právny základ a jeho predloženie možno kvalifikovať ako snahu o zneužitie a zneváženie súdu OSN.



Vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku na juh Izraela zo 7. októbra, trvá už takmer 12 týždňov.



Izrael zdôrazňuje, že za masové civilné obete aj nepriaznivú humanitárnu situáciu v Gaze je zodpovedný Hamas, ktorý využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.