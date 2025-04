Juhoafrická republika otvorila prípad smrti nositeľa Nobelovej ceny

Pretória 14. apríla (TASR) - Juhoafrická republika v pondelok začala znovu vyšetrovať úmrtie nositeľa Nobelovej ceny za mier Alberta Luthuliho, ktorý zomrel pred 58 rokmi, keď v krajine vládol režim apartheidu. Vláda vtedy vyhlásila, že Luthuli zahynul pri zrážke s vlakom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Luthuli v tom čase viedol Africký národný kongres (ANC), ktorý sa stal vládnou stranou o 27 rokov neskôr po páde vlády belošskej menšiny. Nobelovu cenu za mier získal ako prvý Afričan, a to za používanie nenásilných metód v boji proti rasovej diskriminácii.



Prokuratúra v pondelok informovala súd, že v prípade predloží nové dôkazy. Podľa nej závery vyšetrovania z roku 1967 - že nikto nemôže byť trestne zodpovedný za Luthuliho smrť - neboli založené na dôkazoch, ale ich účelom bolo kryť páchateľov. Údajne existovala tajná dohoda medzi políciou, okresným lekárom, patológmi, prokuratúrou aj príslušným sudcom.



Luthuliho rodina aj ďalšie osoby závery vtedajšieho vyšetrovania dlhodobo spochybňovali a vyzývali na nezávislé prešetrenie jeho smrti. Jeho vnuk Sandile v reakcii na obnovenie vyšetrovania vo verejnoprávnej televízii povedal, že Luthuliho dve dcéry majú dnes 90 a 93 rokov a túto správu prijali s úľavou. "Trvalo to 57 rokov," poznamenal, pričom o udalosti hovoril ako o vražde.



Prokuratúra v JAR otvorila niekoľko prípadov z čias vlády apartheidu. Predmetom vyšetrovania je aj smrť aktivistu a právnika Griffithsa Mxengeho z roku 1981. Našli ho v Durbane so 45 bodnými ranami a podrezaným hrdlom.



„Náš systém teraz umožňuje obnovenie vyšetrovania. Veríme, že rodina Luthuliovcov a Mxengeovcov nájde pokoj,“ povedala hovorkyňa ANC Mahlengi Bhenguová.