Juhoafrická republika oznámila prvé dve úmrtia na koronavírus

Johannesburg 27. marca (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) v piatok oznámila, že v krajine zomreli prví dvaja ľudia na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Celkovo zaznamenali už viac ako 1000 prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra Reuters.



"V toto ráno sme sa my, Juhoafričania, zobudili so smutnou správou, že už máme prvé úmrtia na ochorenie COVID-19," uviedlo ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení. K úmrtiam došlo v provincii Západné Kapsko.



JAR eviduje najviac prípadov nákazy koronavírusom v Afrike, pričom v noci na piatok začal v krajine platiť trojtýždňový zákaz vychádzania. V uliciach sú vojaci, ktorí dohliadajú na dodržiavanie opatrení vrátane zákazu predaja alkoholu. Podľa agentúry AP panujú značné obavy, čo sa týka dodávok vody do preplnených a chudobných mestských častí.



Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa tento týždeň upozornil, že bez ráznych krokov bude podľa neho počet nakazených stúpať a ich prudký nárast spôsobí, že preťažený zdravotnícky systém nebude môcť poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí ju budú potrebovať. "V populácii, akou je tá naša, to bude extrémne nebezpečné, keďže tu máme vysoký počet ľudí s oslabenou imunitou v dôsledku HIV a TBC, ako aj vysokú mieru chudoby a podvýživy," dodal.



Obyvatelia JAR môžu opustiť svoje domovy v prípade, že si pôjdu nakúpiť, budú chcieť navštíviť lekára alebo si vyzdvihnúť sociálne dávky.



JAR zaviedla už minulý týždeň viaceré opatrenia - uzatvorili sa hranice pre cudzincov prichádzajúcich z najviac zasiahnutých krajín a od minulej stredy sú zatvorené aj všetky tamojšie školy.