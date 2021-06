Juhoafrická republika sprísňuje opatrenia v boji proti nárastu nákazy

Johannesburg 28. júna (TASR) - Juhoafrická republika v nedeľu oznámila, že v boji proti rýchlo narastajúcemu počtu nových prípadov nákazy koronavírusom znova zavádza prísne obmedzenia, ktoré zahŕňajú zákaz predaja alkoholu a predĺženie nočného zákazu vychádzania. Informovala o tom agentúra AP.



Za opätovným nárastom nákazy je zrejme delta variant koronavírusu, po prvý raz odhalený v Indii, uviedol juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vo večernom príhovore k občanom.



Juhoafrická republika (JAR) zaznamenala v nedeľu vyše 15.000 nových prípadov nákazy a 122 úmrtí za posledný deň, čím sa celkový počet obetí pandémie v najviac postihnutej africkej krajine priblížil k 60.000.



Približne dve tretiny nových prípadov hlásili z najľudnatejšej provincie Gauteng, v ktorej sa nachádzajú aj najväčšie mesto krajiny Johannesburg a hlavné mesto Pretória. Lôžka pre infikovaných covidom v tamojších nemocniciach sú už takmer plné a pacientov prevážajú aj do iných provincií.



Zdravotnícke úrady sa obávajú, že prudký nárast nastane čoskoro aj v ďalších ôsmich provinciách JAR. So zvyšujúcimi sa počtami infikovaných, hospitalizovaných a úmrtí zápasia aj susedné Zimbabwe, Namíbia a Mozambik.



"Tretia vlna naberá na sile," vyhlásil Ramaphosa v prejave k občanom. Oznámil, že na dva týždne budú zakázané všetky verejné zhromaždenia s výnimkou pohrebov, na ktorých sa môže zúčastniť najviac 50 ľudí.



Prezident vyzval všetkých obyvateľov, aby naďalej nosili rúška a dodržiavali odstup od iných ľudí. V rámci štvrtého stupňa výstrahy – piaty by už znamenal úplný lockdown – budú tiež môcť reštaurácie predávať len jedlo na odnos alebo donášku, pričom do piatka uzavrú všetky školy, uviedla agentúra AFP.



Očkovanie v JAR i dodávky vakcín postupne naberajú na tempe. Do nedele dostalo najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu 2,7 milióna ľudí, pričom zaočkovaných bolo vyše 950.000 z 1,25 milióna zdravotníckych pracovníkov v krajine. Cieľom JAR je zaočkovať 67 percent zo 60 miliónov obyvateľov do februára 2022.