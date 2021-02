Juhoafrická republika spustila očkovanie proti koronavírusu

Kapské Mesto 17. februára (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) spustila v stredu očkovanie proti koronavírusu. Tamojšie obyvateľstvo budú očkovať vakcínami od americkej firmy Johnson & Johnson (J&J), píše agentúra AFP.



Prvou zaočkovanou osobou sa v priamom televíznom prenose stala zdravotná sestra v okrese Khayelitsha. Stalo sa tak len krátko po tom, ako do krajiny dorazilo prvých 80.000 dávok vakcíny.



Celkovo si JAR od spoločnosti J&J objednala deväť miliónov dávok, z ktorých by 420.000 malo do krajiny doraziť v priebehu nasledujúceho mesiaca. Prioritne bude vakcína podaná tamojším zdravotníkom.



JAR pôvodne plánovala svojich obyvateľov očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca, plány však minulý týždeň pozastavila. Reagovala tak na výsledky klinickej štúdie, podľa ktorej očkovacia látka biofarmaceutickej spoločnosti AstraZeneca nie je dostatočne účinná voči tzv. juhoafrickému variantu koronavírusu. Práve tento nový, nákazlivejší variant vírusu v JAR aktuálne prevláda.



Predstavitelia poverení prebratím dodávky vakcín od J&J tak urobili bez prítomnosti médií, čo predstavovalo výrazný odklon od slávnostného verejného prevzatia vakcín AstraZeneca spred dvoch týždňov, priblížila AFP.



Od začiatku pandémie zaznamenali v JAR - najsilnejšie zasiahnutej krajiny afrického kontinentu - takmer 1,5 milióna prípadov nákazy a viac ako 48.000 úmrtí.