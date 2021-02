Juhoafrická republika zatiaľ nebude očkovať vakcínou AstraZeneca

Johannesburg 8. februára (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) pozastavila plány na očkovanie svojich zdravotníckych pracovníkov v prvej línii vakcínou od konzorcia AstraZeneca/Oxford po tom, čo klinická štúdia ukázala, že táto vakcína nezabráni miernemu a stredne závažnému priebehu choroby COVID-19 pri variante vírusu, ktorý je v tejto krajine dominantný. Informovala o tom agentúra AP.



JAR dostala prvý milión dávok vakcíny AstraZeneca minulý týždeň a mala ňou začať očkovať zdravotnícky personál v polovici februára. Neuspokojivé predbežné výsledky však naznačujú, že očkovanie vakcínou AstraZeneca by nemuselo priniesť želaný efekt.



JAR zaznamenala najvyšší počet prípadov nákazy koronavírusom a úmrtí v Afrike - v krajine sa infikovalo celkovo najmenej 1,45 milióna ľudí a zomrelo vyše 44.000 osôb. Pandémiu v JAR zrýchlil nový variant koronavírusu, ktorý je podľa odborníkov nákazlivejší než skoršie varianty.



Nový variant v súčasnosti predstavuje viac ako 90 percent prípadov COVID-19 v krajine, uviedol v nedeľu večer juhoafrický minister zdravotníctva Zweli Mkhize. "Vakcína AstraZeneca sa javí ako účinná proti pôvodnému kmeňu, no nie proti novému variantu. Preto sme sa rozhodli dočasne pozastaviť jej zavedenie," uviedol Mkhize.



Juhoafrické úrady plánujú do konca tohto roka zaočkovať najmenej 67 percent obyvateľov, teda 40 miliónov ľudí. Krajina preto bezodkladne zaháji očkovanie inými druhmi vakcíny, aby v najbližších mesiacoch zaočkovala čo najviac ľudí, dodal Mkhize.