Juhoafrická republika zaznamenala viac ako 500.000 prípadov nákazy

Johannesburg 2. augusta (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) zaznamenala už viac ako 500.000 prípadov nákazy novým koronavírusom, oznámilo v sobotu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Krajina je tak zďaleka najzasiahnutejšou na africkom kontinente. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Juhoafrický minister zdravotníctva Zwelini Mkhize oznámil v sobotu večer ďalších 10.107 nových prípadov infekcie, ktorých celkový počet v krajine sa tým zvýšil na 503.290 vrátane 8153 úmrtí.



JAR sa stala epicentrom pandémie v Afrike, keď jej počet prípadov nákazy tvorí viac než polovicu zo všetkých prípadov 54 krajín tohto kontinentu. Vyše tretinu potvrdených prípadov v JAR evidujú v provincii Gauteng, finančnom centre krajiny zahŕňajúcom najväčšie mesto Johannesburg a hlavné mesto Pretória.



"Pol milióna je dôležitým míľnikom, pretože ukazuje, že sme vstúpili do fázy rýchlych nárastov. Jeden milión prípadov môžeme dosiahnuť veľmi rýchlo," povedal Denis Chopera, virológ z mesta Durban.



JAR zaviedla v apríli a máji prísne karanténne opatrenia, ktoré šírenie ochorenia COVID-19 spomalili, spôsobili však také ekonomické škody, že krajina v júni začala postupne obmedzenia uvoľňovať.



Miestne nemocnice v súčasnosti zápasia s ťažkosťami pri zvládaní počtu pacientov a zdravotnícki experti hovoria, že vrchol epidémie v JAR by mohol prísť koncom augusta alebo začiatkom septembra.



Prvým epicentrom v krajine bolo Kapské Mesto, obľúbené zahraničnými turistami, ktoré podľa odborníkov dosiahlo svoj vrchol v júli.



Juhoafrická republika, ktorá má 58 miliónov obyvateľov, má piaty najvyšší počet prípadov nákazy koronavírusom na svete po USA, Brazílii, Rusku a Indii. Tieto štyri krajiny majú pritom výrazne vyššie populácie. Experti zdôrazňujú, že skutočné počty infikovaných a obetí sú celosvetovo oveľa vyššie než potvrdené, a to vzhľadom na obmedzené testovanie i iné dôvody.