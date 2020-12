Juhoafrická republika zaznamenala vyše milión nakazených koronavírusom

Pretória 28. decembra (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) ako prvá krajina na africkom kontinente v nedeľu prekročila hranicu jedného milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, uviedla webová stránka britskej televíznej stanice BBC s odvolaním sa na ministra zdravotníctva JAR.



Niektoré nemocnice a zdravotnícke strediská v tejto krajine hlásili zvýšený príjem pacientov s ochorením COVID-19, čím sa zvýšil nápor na zmienené zariadenia. Očakáva sa, že juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v záujme obmedzenia šírenia vírusu v krajine nariadi prísnejšie opatrenia.



Južná Afrika minulý týždeň zaznamenala v priemere 11.700 nových prípadov denne, čo predstavuje 39-percentný nárast oproti predošlému týždňu. Od stredy do piatka bol denný počet prípadov vyšší ako 14.000.



Úrady v JAR pred niekoľkými dňami potvrdili v krajine prítomnosť nového variantu koronavírusu, ktorý sa šíri rýchlejšie, píše BBC.



Predpokladá sa, že za zvýšeným nárastom infekcií stojí nový variant koronavírusu známy pod označením 501.V2. Jeho prítomnosť potvrdili vedci v provincii Východné Kapsko a následne sa mutácia rýchlo rozšírila do ostatných častí krajiny.



Veľká Británia pre novoobjavený variant koronavírusu minulý týždeň zakázala vstup do krajiny osobám cestujúcim z JAR.



Vo Veľkej Británii sa takisto objavila nová mutácia koronavírusu. Tieto dva varianty sa však vyvíjali oddelene, píše BBC.



V JAR od začiatku pandémie dosiaľ potvrdili 1.004.413 prípadov nákazy koronavírusom a s ňou spojených 26.735 úmrtí.