Juhoafrickej republike pomôže v boji s pandémiou 200 zdravotníkov

Johannesburg 27. apríla (TASR) - Vyše 200 zdravotníkov z Kuby pricestovalo do Juhoafrickej republiky (JAR), aby tam pomohli v boji s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus SARS-CoV-2. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie kancelárie juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu o tom informovala agentúra DPA.



Celkovo by malo byť v jednotlivých provinciách JAR, ktorá je z hľadiska pandémie najviac postihnutou africkou krajinou, rozmiestnených 217 kubánskych lekárov, vedcov a zdravotných expertov.



Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo v JAR potvrdených už 4500 prípadov tohto infekčného a potenciálne smrtiaceho ochorenia. Krajina prijala v súvislosti so šíreným nákazy už pred niekoľkými týždňami prísne karanténne opatrenia.



Ako pripomína DPA, Kuba posiela svojich zdravotníkov už roky do celého sveta, aby tam pomáhali v boji so zdravotnými krízami, akou bola napríklad epidémia eboly v západnej Afrike. V rámci pandémie ochorenia COVID-19 pomáhali lekári z Kuby aj v Taliansku. Kubánskou vládou zamestnaní zdravotníci momentálne takto pôsobia v približne 60 krajinách sveta.