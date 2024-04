Juhoafrický súd povolil Zumovi kandidovať v parlamentných voľbách

Johannesburg 9. apríla (TASR) - Súd v Juhoafrickej republike (JAR) v utorok povolil bývalému prezidentovi Jacobovi Zumovi kandidovať v májových parlamentných voľbách. Volebná komisia mu predtým zabránila kandidovať, pretože bol odsúdený za pohŕdanie justíciou na 15 mesačné väzenie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Rozhodnutie volebnej komisie... je odložené," uviedol súd v najnovšom rozhodnutí, do ktorého mala AFP možnosť nahliadnuť. Viac podrobností neposkytol.



Zuma bol v júni 2021 odsúdený na 15 mesiacov väzenia za pohŕdanie justíciou, pretože odmietol vypovedať pred protikorupčnou komisiou. Podľa volebnej komisie sa o zvolenie nesmie uchádzať nikto, koho pred súdom usvedčili z trestného činu a bol odsúdený na viac než 12 mesiacov väzenia.



Zuma (81) bol prezidentom JAR od mája 2009 do 15. februára 2018, keď oznámil svoju okamžitú rezignáciu. V súčasnosti je na čele novej opozičnej strany uMkhonto we Sizwe, ktorá je vo voľbách čiernym koňom, píše AFP. Parlamentné voľby v JAR sa konajú 29. mája.