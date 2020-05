Juhokórejčan dostal za porušenie karantény štyri mesiace väzenia

Soul 26. mája (TASR) - Na štvormesačné väzenie odsúdili v utorok Juhokórejčana, ktorý v apríli porušil preventívnu karanténu. V rámci Južnej Kórey išlo o prvý takýto rozsudok, informovala agentúra AFP.



Odsúdený 27-ročný muž porušil takéto obmedzenia dokonca dvakrát. Prvýkrát to bolo, keď odišiel zo svojho bydliska počas nariadenej 14-dňovej domácej izolácie. Následne ho premiestnili do oficiálneho zariadenia určeného na karanténu, kde ho však prichytili pri pokuse odísť - taktiež bez povolenia.



Muža odsúdili za porušenie zákona súvisiaceho s predchádzaním infekčným chorobám. Prokuratúra preňho žiadala až ročné väzenie.



Južná Kórea bola krátko na začiatku koronavírusovej pandémie po pevninskej Číne - odkiaľ sa vírus SARS-CoV-2 rozšíril do sveta - v počte prípadov nákazy druhou vôbec najzasiahnutejšou krajinou. Vďaka rozsiahlemu programu testovania, izolovania a liečby sa tam však nákazu podarilo zakrátko viac-menej dostať pod kontrolu.



V súčasnosti sa život v tejto krajine čoraz viac vracia do normálu, pričom státisíce detí sa už po viac ako dvoch mesiacoch vrátili do škôl.



Juhokórejské úrady však zároveň - po tom, ako sa koronavírus začiatkom mája vyskytol a rozšíril v nočných kluboch v Soule - sprísňujú určité opatrenia, aby dokázali predchádzať obdobným novým ohniskám nákazy. Od utorka je tak v krajine povinné nosiť na tvári rúško v prostriedkoch verejnej dopravy i taxíkoch.



Tamojší parlament ešte vo februári schválil zákon, ktorý za úmyselné porušenie karanténnych opatrení stanovuje trest odňatia slobody až do výšky jedného roka a finančnú pokutu do 7430 eur.



V 52-miliónovej Južnej Kórei za posledných 24 hodín pribudlo len 19 nových prípadov nákazy koronavírusom a dve úmrtia, pričom celkovo už v krajine zaznamenalo 11.225 prípadov a 269 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.