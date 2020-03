Juhokórejčania idú v čase epidémie za kulúrou do autokín

Soul 23. marca (TASR) - Kým počet vstupov do tradičných kín v Južnej Kórei v posledných týždňoch výrazne klesol a väčšina z nich je aj zavretých, autokino v blízkosti mesta Soul slávi veľký úspech. Filmoví nadšenci tam môžu sledovať film sediac vo svojom aute zaparkovanom pred obrovskou vonkajšou obrazovkou.



"Cez týždeň sme zaznamenali nárast predaja o 10 až 20 percent a víkendy sa vypredávajú," uviedol majiteľ kina Pchak Tong-džu. "Od vypuknutia epidémie koronavírusu dostávame na internetovú stránku mnoho otázok i telefonátov," poznamenal majiteľ podľa portálu France Info.



Mladá zamestnankyňa soulskej nemocnice uviedla, že čakala dve hodiny, kým sa dostala na rad a mohla kúpiť lístky do tohto kina. "Chcela som si užiť kultúru so svojím priateľom, ale keďže kiná sú rizikom a mám strach tam ísť, prišli sme sem," vysvetlila. Uviedla, že pohybu mimo domu sa vyhýba vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu, ale v tomto prípade sa cíti v bezpečí.



V súvislosti s novým koronavírusom vláda v Južnej Kórei nariadila zavrieť kostoly, športové i zábavné centrá na 15 dní. Na obyvateľstvo apelovala, aby v prípade možnosti dali prednosť práci z domu a obmedzili pohyb po vonku. V Južnej Kórei evidujú takmer 9000 pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2 a viac ako 100 úmrtí.