Juhokórejčania sa stali mladšími podľa nového zákona o určovaní veku

Soul 28. júna (TASR) - V Južnej Kórei vstúpilo v stredu do platnosti počítanie veku podľa dátumu narodenia. Na základe nového zákona sa v krajine zosúladili s medzinárodnými normami dve tradičné metódy počítania veku a Juhokórejčania sa tak stali o rok alebo o dva mladší. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.



Zákon ruší tradičný systém, podľa ktorého mali Juhokórejčania už pri narodení jeden rok; zarátaval sa i čas strávený v maternici. Podľa ďalšieho systému každý človek zostarne o rok v prvý januárový deň, a nie až v deň svojich narodenín.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol túto zmenu dôrazne presadzoval počas svojej vlaňajšej predvolebnej kampane. Tradičné metódy počítania veku podľa neho spôsobovali "zbytočné sociálne a ekonomické náklady". Išlo napríklad o vyplácanie poistného alebo určovanie nároku na štátne programy pomoci.



Predtým bol v Južnej Kórei najpoužívanejšou metódou výpočtu stáročný systém "kórejského veku", podľa ktorého človek pri narodení dovŕši jeden rok a 1. januára mu pribudne ďalší. To znamená, že dieťa narodené 31. decembra malo na druhý deň dva roky.



Samostatný systém "počítania veku", ktorý sa v tejto ázijskej krajine tiež tradične používal, považuje osobu pri narodení za "nulovú" a 1. januára jej pridáva rok.



To znamená, že napríklad 28. júna 2023 má osoba narodená 29. júna 2003 podľa medzinárodného systému 19 rokov, 20 rokov podľa systému "počítania veku" a 21 rokov podľa systému "kórejského veku", vysvetľuje BBC News.



Podľa prieskumu spoločnosti Hankook Research z januára 2022 bolo za štandardizáciu 75 percent Juhokórejčanov. Parlament odhlasoval zrušenie tradičných metód počítania veku v decembri minulého roka.



Napriek tomuto kroku zostanú zachované mnohé existujúce nariadenia, ktoré určujú vek osoby na základe systému "počítania veku" podľa kalendárneho roka. Juhokórejčania si napríklad môžu kupovať cigarety a alkohol od roku (a nie odo dňa), keď dovŕšia 19 rokov.



Tradičné metódy počítania veku používali aj iné východoázijské krajiny, ale väčšina sa ich už vzdala. Japonsko prešlo na medzinárodný štandard v roku 1950, zatiaľ čo Severná Kórea ho nasledovala v 80. rokoch 20. storočia.