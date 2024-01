Južná Kórea plánuje obnoviť cvičenia zastavené dohodou z roku 2018

Soul 9. januára (TASR) – Juhokórejská armáda zrejme obnoví vojenské cvičenia v nárazníkovej zóne zriadenej dohodou s KĽDR z roku 2018. Dôvodom je ukončenie jej platnosti po delostreleckom ostreľovaní zo strany Severnej Kórey, vyhlásil v utorok tlačový odbor juhokórejského ministerstva obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Juhokórejská armáda v pondelok ako dôvod uviedla nedávne delostrelecké ostreľovanie zo strany Severnej Kórey (KĽDR), ktoré anulovalo zóny, v ktorých je zakázaná streľba ostrou muníciou a rozsiahle vojenské cvičenia.



Zrušenie platnosti dohody podľa juhokórejského ministerstva obrany umožní armáde udržiavať lepší stupeň pripravenosti, pretože zmluva obmedzovala vojenské cvičenia v pohraničnom pásme. Ministerstvo však zároveň dodáva, že prípadné kompletné anulovanie zmluvy z roku 2018 musí prerokovať so zástupcami ďalších ministerstiev.



Armáda Južnej Kórey by počas obnovených cvičení mala vo vzdialenosti do päť kilometrov od štátnej hranice vykonávať streľbu ostrou delostreleckou muníciou či nácviky manévrovania. Súčasťou cvičení by mali byť aj samohybné húfnice K9 Thunder, ktoré má vo výzbroji aj poľská armáda, píše Jonhap.



Napätie sa vystupňovalo po tom, ako KĽDR od minulého piatka do nedele vypálila zo svojho západného pobrežia stovky delostreleckých granátov. Tie dopadli do mora neďaleko Severnej demarkačnej línie (NLL), ktorá v Žltom mori tvorí de facto námornú hranicu medzi oboma krajinami. KĽDR uviedla, že delostrelecká paľba je reakciou na vojenské cvičenia Južnej Kórey.