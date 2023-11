Juhokórejská armáda: KĽDR dodala Rusku zrejme niekoľko druhov rakiet

Soul 2. novembra (TASR) - Severná Kórea zrejme dodala Rusku okrem munície a delostreleckých granátov aj niekoľko druhov rakiet, uviedla vo štvrtok juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AP.



Predstavitelia juhokórejskej armády počas tzv. off record (mimo záznam) stretnutia s médiami uviedli, že išlo o bližšie nešpecifikovaný počet balistických rakiet krátkeho doletu, protitankové rakety a prenosné protilietadlové strely, tiež pušky a samopaly.



Stretnutie s médiami súvisí s obavami z prehlbovania vojenskej spolupráce medzi Moskvou a Pchjongjangom po septembrovom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putin so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.



"Existujú náznaky, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane od polovice roka 2022. Tento obchod so zbraňami cez námornú cestu výrazne zosilnel v auguste, krátko pred návštevou Kim Čong-una v Rusku," uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ juhokórejskej armády.



Rusko zrejme zvažuje, že ako protihodnotu poskytne KĽDR technickú podporu pre jej vojenské satelity, jadrové zbrane, stíhačky a protivzdušné obranné systémy. "Najskôr sa očakáva, že Severná Kórea dostane potraviny a palivo, aby sa zaistila stabilita režimu a pripravili sa na nadchádzajúcu zimu. Následne budú rokovať o postúpení vojenskej technológie, podpore modernizácie konvenčných síl a spoločných výcvikoch," povedal predstaviteľ.



Podľa odhadov juhokórejskej armády bolo z KĽDR do Ruska po mori poslaných asi 2000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou. Prevyšuje to odhad Spojených štátov, podľa ktorých dodala KĽDR Rusku vyše 1000 takýchto kontajnerov.



Juhokórejská spravodajská služba v stredu informovala parlament aj o tom, že Severná Kórea už poskytla Rusku aj viac než milión delostreleckých granátov.



Rusko aj Severná Kórea však tvrdenia Spojených štátov i Južnej Kórey popierajú.