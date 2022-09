Juhokórejská armáda: KĽDR opäť odpálila balistickú strelu

Soul 29. septembra (TASR) - Severná Kórea znovu odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do mora. Vo štvrtok to oznámila juhokórejská armáda. Stalo sa tak iba niekoľko hodín po návšteve americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Južnej Kórei. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do Východného mora," uviedla vo vyhlásení juhokórejská armáda s odkazom na vody, ktoré sú známe aj ako Japonské more.



Možné odpálenie balistickej strely zo Severnej Kórey potvrdila i japonská pobrežná stráž s odvolaním na japonské ministerstvo obrany.



Americká viceprezidentka v rámci štvrtkovej návštevy Južnej Kórey zameranej na posilnenie bezpečnostnej aliancie so Soulom zamierila do demilitarizovanej zóny, ktorá oddeľuje Južnú Kóreu od KĽDR.



Harrisová vo svojom príhovore potvrdila odhodlanie Spojených štátov brániť Južnú Kóreu. Dodala, že spojenci sú jednotní v reakcii na rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje severokórejský jadrový program.



V súčasnosti majú USA v Južnej Kórei rozmiestnených približne 28.500 vojakov. Obe krajiny tento týždeň uskutočňujú aj spoločné námorné cvičenia, píše AFP.



Podľa Tokia a Soulu odpálil Pchjongjang do mora balistické rakety aj v nedeľu a v stredu, čím pokračoval v tohtoročnej rekordnej sérii testov zbraní.



Južná Kórea vo štvrtok oznámila, že usporiada trojstranné protiponorkového cvičenia s Japonskom a USA. Juhokórejskí predstavitelia totiž počas uplynulého víkendu upozornili, že Pchjongjang by sa mohol pripravovať na odpálenie balistickej rakety z ponorky.