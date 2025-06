Juhokórejská armáda našla blízko hraníc plavidlo so Severokórejčanmi

Soul 5. júna (TASR) - Drevené plavidlo so štyrmi Severokórejčanmi vplávalo minulý týždeň, 27. mája, do vôd južne od námornej hranice s Južnou Kóreou, oznámila vo štvrtok juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Jonhap.



Objavili ho východne od juhokórejskej provincie Kangwon, približne 100 kilometrov od pobrežia, v oblasti Východného mora, ktoré je medzinárodne známe ako Japonské more.



Štyria Severokórejčania boli po identifikácii armádou a pobrežnou strážou prevezení do „príslušnej inštitúcie“, uviedol jeden z predstaviteľov. Severokórejčania sú zvyčajne po príchode na územie Južnej Kórey odovzdaní bezpečnostnej službe na preverenie.



Všetci štyria Severokórejčania vyjadrili želanie vrátiť sa domov, uviedla soulská tlačová agentúra Jonhap, ktorá predpokladá, že hranicu mohli prekročiť náhodne.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, ktoré spravuje vzťahy s Pchjongjangom, uviedlo, že sa bude „usilovať o ich rýchlu a bezpečnú repatriáciu z humanitárnych dôvodov“, ak sa budú chcieť vrátiť späť do Severnej Kórey.



Juhokórejská armáda našla začiatkom marca v západnej časti Žltého mora drevený čln s dvoma Severokórejčanmi. Tí tiež vyjadrili vôľu vrátiť sa na Sever, sú však stále na Juhu, pretože Pchjongjang zatiaľ nereagoval na komunikáciu Soulu v tejto záležitosti.



Novozvolený juhokórejský prezident I Če-mjong, ktorý v stredu nastúpil do úradu, prisľúbil obnovu dialógu a mierumilovnejší prístup voči Severnej Kórei v porovnaní so svojím predchodcom Jun Sok-jolom.