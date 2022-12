KĽDR odpálila dve balistické strely, oznámila juhokórejská armáda

Soul 23. decembra (TASR) — Severná Kórea odpálila v piatok o 16.32 h miestneho času (08.32 h SEČ) dve balistické strely krátkeho doletu, informovala v piatok juhokórejská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Podľa zboru náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl boli rakety vystrelené smerom nad Japonské more nachádzajúce sa pri východnom pobreží Kórejského polostrova.



Pchjongjang uskutočňuje testy balistických a iných striel pravidelne, naposledy tak urobil 18. decembra. Tento rok KĽDR odpálila viac rakiet ako kedykoľvek predtým — už vyše 60.



K najnovšiemu raketovému testu KĽDR došlo tri dni po spoločných leteckých manévroch amerického a juhokórejského letectva, do ktorých sa zapojili aj americké strategické bombardéry B-52 a "neviditeľné" stíhačky typu F-22.



Severná Kórea vníma cvičenia amerických a juhokórejských síl ako prípravu na inváziu na sever Kórejského polostrova. Washington a Soul to popierajú a tvrdia, že ide o bežnú súčasť spolupráce oboch spojeneckých armád.