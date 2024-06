Juhokórejská armáda: Severná Kórea posiela viac balónov s odpadkami

Soul 1. júna (TASR) - Severná Kórea posiela čoraz viac balónov s nákladom odpadkov a exkrementov ponad demilitarizovanú zónu do Južnej Kórey. V sobotu to uviedla juhokórejská armáda, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Pchjongjang už poslal na juh stovky takýchto balónov začiatkom tohto týždňa. Minister obrany Južnej Kórey Šin Won-sik to považuje za "nepredstaviteľne malicherné a podradné správanie". Severná Kórea takto podľa armády reaguje na aktivistov, ktorí v minulosti pomocou balónov cez hranicu šírili v totalitnom štáte protiseverokórejské letáky.



Juhokórejská armáda požiadala verejnosť, aby sa nedotýkala balónov a ich nákladu a všetky prípady nahlásili úradom. V hlavnom meste Soul posiela magistrát obyvateľom textové upozornenia na letiace neidentifikované predmety, o ktorých sa predpokladá, že ide o balóny zo severu.



Juhokórejské tímy rýchlej chemickej reakcie doteraz zabezpečili trosky z približne 260 severokórejských balónov v rôznych častiach krajiny v noci z utorka na stredu. Armáda uviedla, že niesli rôzne druhy odpadu a exkrementy, ale žiadne nebezpečné (chemické, biologické alebo rádioaktívne) látky.



Severná Kórea je mimoriadne citlivá na akýkoľvek vonkajší pokus podkopať absolútnu kontrolu nad 26 miliónmi obyvateľov krajiny, z ktorých väčšina má obmedzený prístup k zahraničným správam.



V roku 2022 Severná Kórea dokonca naznačila, že balóny z Južnej Kórey spôsobili prepuknutie ochorenia COVID-19 v izolovanej krajine.